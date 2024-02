Nancy Poeran met AI: licht en schaduw

terug

Op zaterdag 2 maart 2024 opent de première solo-expositie We are all made of light and shadow van de fotograaf Nancy Poeran in Atelier K84. Deze expositie is de eerste tentoonstelling in deze kunstruimte die met artificial intelligence (AI) tot stand is gekomen.

© Nancy Poeran

Dans met AI

We are all made of light of shadow is een fascinerende expositie waarin Nancy‘s ‘dans’ met AI werkelijk prachtige beelden oplevert die onze perceptie van realiteit verkennen. Wat is echt en waar ligt de grens? Wanneer beschouwen we het als een gecreëerde werkelijkheid? Een serie geïnspireerd door Nancy’s overtuiging dat de realiteit subjectief is en dat er meerdere lagen van waarheid bestaan. En recent uitgebreid met nieuwe beelden die voor het eerst tijdens deze expositie in Atelier K84 te bewonderen zijn!

Over de fotograaf

Nancy Poeran (1975) heeft na een succesvolle carrière van 20 jaar in diverse leidinggevende functies in het bedrijfsleven in 2020 de spannende stap gezet om haar passie voor fotografie te volgen: ze begon een opleiding aan de Fotoacademie in Amsterdam, waar zij in december 2023 afstudeerde. Nancy’s werk kenmerkt zich door een geheel eigen signatuur waarin ze fotografie combineert met AI, schets en andere technieken. Deze combinatie stelt haar in staat haar creativiteit de vrije loop te laten met als doel om haar eigen artistieke visie en ideeën tot leven te brengen. Nadat haar werk de afgelopen jaren al de nodige aandacht heeft gekregen, werd Nancy recent door GUP Magazine uitgekozen als één van de FRESH EYES International Talents 2024 en debuteerde zij eerder deze maand op Haute Photographie in Rotterdam.

