Achter de schermen van het zomercarnaval

In het zomernummer van Pf Fotografie Magazine – een special over straatfotografie – vind je vijf debutanten. Het debuut van Wil Wijnen publiceren we vandaag ook online. Wil je alle portfolio’s en debutanten zien? Bestel dan Pf #4.

Voor de straatparade van het Zomercarnaval heb eerst close-ups van deelnemers gefotografeerd, en daarna vastgelegd wat zo’n evenement teweeg brengt. Vaak is dat te relateren aan de gevraagde persoonlijke of maatschappelijke thema’s. Ik maak bij voorkeur straatfoto’s met het unieke ‘zag je dat?’ gehalte en elke foto kan en moet wat mij betreft de kijker verwonderen en tot nadenken stemmen. Mijn inzending is een kleine selectie uit mijn archief van de laatste jaren over dit thema.

Wil Wijnen (1955) is autodidact en heeft daarbij een basisopleiding aan de Fotovakschool Rotterdam en diverse workshops gevolgd. Hij is actief als semiprofessionele fotograaf, met een voorliefde voor documentaire fotografie en straatfotografie. www.wilwijnenfotografie.nl en sociale media: Instagram @wil_wijnen_fotografie, @wwf_streetlife en @wwf_artwork),

