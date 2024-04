Expositie Human//Nature van kunstfotograaf Astrid Verhoef

terug

Koster Fine Art Gallery presenteert in samenwerking met Atelier K84 een solo-expositie van kunstfotograaf Astrid Verhoef. De expositie is te zien van 5 april t/m 11 mei 2024. Als primeur toont de galerie een groot overzicht van haar bekroonde serie ‘Human/Nature’, met serene, surrealistische zwart-wit foto’s op locaties in Nederland, Spanje en de Verenigde Staten.

© Astrid Verhoef

Mens en natuur

Als echte stedeling onderzoekt Astrid Verhoef met fotografie haar persoonlijke verbinding met de natuurlijke wereld. De gecompliceerde relatie tussen mens en natuur loopt als een rode draad door haar werk. Zodra zij zichzelf in desolate landschappen plaatst, ontstaat er een anoniem personage dat connectie en innerlijke rust in de natuur vindt, terwijl de wortels in het moderne leven vaak voelbaar zijn in de vorm van een kunstmatig element. De beelden zijn emotionele vertalingen waarbij het verlangen naar synergie wordt uitgedaagd door een behoefte aan controle.

Het langlopende project ‘Human//Nature’ is een logisch vervolg op de bekende ‘Inscapes’ serie van de fotograaf. Met een toenemende minimalistische beeldtaal en een geometrische benadering van compositie benadrukt Verhoef het contrast tussen de menselijke aanwezigheid en het natuurlijke. Tegelijkertijd wil ze momenten of scènes creëren die alleen kunnen bestaan door de combinatie van die twee aspecten. Haar theatrale fotografie is tevens een ode aan de verbeelding.

Nog niet eerder is de recente ‘Human//Nature’ serie zo volledig tentoongesteld. Tijdens de expositie in Atelier K84 staan ook events met een interdisciplinair karakter op het programma. Naast een poëzie voordracht door dichter Bernard Wesseling, met cellomuziek van Noam Staal, wordt op een ‘Art in Silence’ middag lichte yoga en meditatie gecombineerd met de thematiek en beleving van de fotowerken.

Over de fotograaf

Astrid Verhoef (Amsterdam, 1973) volgde een opleiding fotografie aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en is al ruim 25 jaar actief als beeldend kunstenaar en curator. Haar autonome werk is opgenomen in de collectie van de Société Nationale des Beaux Arts in Parijs en is te zien geweest op exposities in Amsterdam, Berlijn, Milaan, New York, Parijs, Rotterdam, Sydney en Tokyo. Het werk van de award winning fotograaf is door Koster Fine Art Gallery gepresenteerd op het toonaangevende FotoFestival Naarden en kunstbeurzen als de KunstRAI en PAN Amsterdam.

Praktische informatie

Locatie: Atelier K84 aan de Keizersgracht in Amsterdam.

Openingstijden: vrijdag en zaterdag van 12.00 – 18.00 uur en op afspraak.

