Debuut straatfotografie Niels Koopmans

terug

Het zomernummer van Pf staat in het teken van straatfotografie. Hier publiceren we online het debuut van Niels Koopmans. Wil je alle portfolios zien, koop dan Pf #4 online.

© Niels Koopmans

Walk alone in the crowd Niels Koopmans

Amsterdam is drukker dat ooit. Overvolle stoepen, steevast ellenlange rijen voor TikTok-hotspots, fietsfiles bij de stoplichten. De hoofdstad is overgenomen door drommen toeristen met rolkoffers en Amsterdammers ontvluchten de binnenstad. Fotograaf Niels Koopmans groeide op in het noorden van het land en woont sinds enkele jaren in Amsterdam. Dikwijls snakt hij naar de rust en ruimte uit zijn jeugd. In die drukke stad vraagt hij zich af: is iedereen opgegaan in massaliteit en kuddegedrag? Of is er ook nog ruimte voor de eenling, voor het individu? En is er nog verstilling te vinden in deze metropool? Niels Koopmans ging op zoek en vond, via de zoeker van zijn camera, waar hij zo naar verlangde.

© Niels Koopmans

© Niels Koopmans

© Niels Koopmans

© Niels Koopmans

Biografie:

Niels Koopmans (Groningen, 1982) studeerde filmwetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Theoretiseren over beeld is hem niet vreemd. Het is pas sinds kort dat hij zelf ook als beeldmaker aan de slag is gegaan. Vanaf 2023 stortte hij zich vol overgave op straatfotografie.

nielskoopmans.com @niels_photo

Bekijk ook deze items