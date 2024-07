Salih Kiliç fotografeerde burgemeester Aboutaleb

terug

Geïnspireerd door Pete Souza, de fotograaf die Barack Obama tijdens zijn presidentschap volgde, heeft fotograaf Salih Kiliç twee jaar lang zijn camera gericht op de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb. Hij volgt deze invloedrijke bestuurder vanaf 2018 tot het uitbreken van de coronapandemie tijdens al zijn dagelijkse werkzaamheden. De tentoonstelling Aboutaleb: burgemeester/burgervader in de Kunsthal geeft met ruim dertig foto’s een veelzijdige en intieme inkijk in het werkende leven van een van de langst zittende burgemeesters van Nederland.

© Salih Kiliç

Van de vroege ochtend tot diep in de nacht, op straat, in de raadszaal en bij vele bijeenkomsten en gebeurtenissen voor en achter de schermen; Kiliç mag twee jaar lang overal bij zijn. Hij legt naast publieke en feestelijke momenten, waaronder het startschot van de Marathon Rotterdam en de intocht van Sinterklaas, ook besloten bijeenkomsten met complexe en gevoelige onderwerpen vast. Zoals het overleg van de Veiligheidsdriehoek over anti-terreurmaatregelen, besprekingen op de Van Ghent Kazerne en vergaderingen in de wijken over preventief fouilleren. Kiliç brengt de burgemeester als gezagsdrager in beeld en toont tegelijk de menselijke kant van de man achter het ambt, en zijn persoonlijke impact op de gemeenschap.

© Salih Kiliç

Luisterend oor

De beelden tonen ontmoetingen van Aboutaleb met mensen binnen en buiten ‘de macht’ en laten zien tot hoeveel zaken en mensen de burgemeester zich moet verhouden als hij zich in het publieke domein begeeft. De burgemeester in uniform met ambtsketen, die bestuur en bewoners onvermoeibaar aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. En de burgemeester – bijna onherkenbaar – met wollen wintermuts en windjack op pad met een wijkagent. Waar Aboutaleb ook verschijnt, verzamelen mensen zich om hem heen. Kiliç kruipt met zijn camera dicht op de huid van Aboutaleb die handen schudt, een luisterend oor biedt en raad geeft. De fotograaf legt vast hoe gemakkelijk Aboutaleb met deze aandacht omgaat en ziet dat hij die aandacht graag teruggeeft. In de tentoonstelling voorziet Kiliç de beelden van persoonlijk commentaar, en maakt het publiek hiermee levendig onderdeel van de – soms tegenstrijdige – emoties en gedachten die hij ervaart tijdens het fotograferen van de verschillende werelden waarin hij zich in het gevolg van Aboutaleb begeeft.

Salih Kiliç

Geboren in Den Haag met Turks-Koerdische en Limburgse roots groeit Salih Kiliç (1986) op met een gemengde identiteit. Deze identiteit leert hem zich telkens aan te passen om zich zo overal welkom en thuis te kunnen voelen. Zijn werk als documentaire-fotograaf gaat dan ook over de grote diversiteit aan verhalen die onze maatschappij bezit en soms verscholen liggen in omgevingen en groepen die niet voor iedereen even toegankelijk zijn of gevonden worden. In elke micro-samenleving die Kiliç vindt, gaat hij op zoek naar de daar geldende regels en rituelen. Door deze te observeren en vast te leggen probeert hij op al deze plekken acceptatie te ontwikkelen voor zijn aanwezigheid en daarmee het perspectief van ‘insider’ te ontwikkelen in plaats van de gebruikelijke buitenstaander. Met zijn documentaireserie van Ahmed Aboutaleb, de eerste Nederlandse burgemeester van Marokkaanse afkomst, wil Kiliç het belang van transparantie in de democratie onderstrepen, een transparantie die soms onder druk staat door veiligheidsvoorschriften, voorlichters en het huidige politieke klimaat.

