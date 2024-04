Debutant: Paulien Dubelaar met ‘Amor Fati’

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Paulien Dubelaar.

© Paulien Dubelaar

Amor Fati

Paulien Dubelaar: ‘Met elkaar streven we naar een leven vol geluk. Maar is dit streven niet een vergissing? Leidt dit streven niet, ironisch genoeg, vaker tot een ongelukkig leven? In mijn project Amor Fati probeer ik met mijn beelden te laten zien hoe het leven óók kan zijn: donker, vervreemdend en alleen. De mens is in deze wereld kwetsbaar en niet meer dan een nietige voorbijganger. Ondanks dat zijn er lichtpuntjes, vonken van verlangen. Het gaat hand in hand.’

‘Het streven is om in èlk moment de liefde voor het leven te voelen, juist ook op het moment dat de duisternis zich ontvouwt. In mijn werk toon ik momenten die, zonder hun dynamiek te verliezen, zijn losgezongen van hun verleden en hun toekomst. Met deze beelden wil ik de kijker verleiden elk moment opnieuw te omarmen, liefde te voelen voor dat wat is en zelfs het lot te beminnen.’

© Paulien Dubelaar

© Paulien Dubelaar

© Paulien Dubelaar

Over de fotograaf

Paulien Dubelaar (1974) volgt de opleiding ‘Conceptueel Beeld’ aan de Fotoacademie. Ze zal in december afstuderen. In haar werk als beeldmaker houdt zij zich bezig met existentiële vragen. De ideeën van de existentiële filosofen zijn hierbij een inspiratiebron. Ze bewerkt haar beelden met allerlei technieken om de ongrijpbaarheid van het leven te vergroten.

