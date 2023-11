Gert Kist opent Art Villa Gooi Gallery

terug

In Hilversum is een nieuwe kunstgalerie geopend: Art Villa Gooi. Deze exclusieve galerie is gevestigd in een monumentale kantoorvilla uit 1903 en vertegenwoordigt met name Nederlandse hedendaagse kunstenaars. De eerste expositie ‘Winter Extravaganza’ toont tot en met 25 februari 2024 een ruime en kleurrijke selectie fotografie, schilderijen, sculpturen, wandwerken, kostuumobjecten en glaskunst.

© Gert Kist

Over de initiatiefnemer

Kunstfotograaf Gert Kist (Amsterdam, 1963) is initiatiefnemer en galeriehouder van Art Villa Gooi. In de galerie presenteert hij ook eigen werk. Met een grote passie voor creativiteit en een scherp oog voor detail en esthetiek maakt de beeldend kunstenaar intrigerende en schilderachtige portretten, bloemstillevens en ‘New Classics’. Zijn gelaagd en autonoom werk is opgenomen in de collecties van een groot aantal particuliere kunstverzamelaars.

Sfeervol

Met de opening is het Gooi een stijlvolle galerie rijker. Art Villa Gooi is centraal gelegen aan de Vaartweg 168 in media- en architectuurstad Hilversum. De royale, moderne en strak vormgegeven expositieruimte vormt een inspirerend en sfeervol decor voor de presentatie van hedendaagse kunst, zeker met de hoge wanden. De multifunctionele locatie biedt ook mogelijkheden voor de organisatie van culturele evenementen.

Expositie ‘Winter Extravaganza’

Bij de expositie ‘Winter Extravaganza’ zijn recente werken van tien gevestigde kunstenaars te zien: Gert Kist (fotografie), Samira el Bali (abstracte schilderijen), Magda Meijer (keramische beelden), Petra Dorst (bronzen sculpturen), Joris Verdonkschot (bronzen sculpturen), Lothar Vigelandzoon (bronzen sculpturen), Marlies Geldof (mixed media objecten), Carina Wagenaar (medaillons), Rien Bekkers (kostuumobjecten) en Fons Uytdehaag (glaskunst).

Praktische informatie

Data: Expositie ‘Winter Extravaganza’ is te zien t/m 25 februari 2024.

Openingstijden: zondag van 12.00 – 17.00 uur en maandag t/m zaterdag op afspraak.

Adres:

Art Villa Gooi

Vaartweg 168 in Hilversum

Insta: @artvillagooi

Kijk voor meer informatie op de website van Art Villa Gooi.

