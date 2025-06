terug

Fotomuseum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 27 september 2025 tot en met 25 januari 2026 een tentoonstelling van de Italiaanse sociaal documentaire fotograaf Franco Zecchin. De expositie Life in Sicily toont vijftig iconische zwart-wit foto’s die tussen 1975 en 1994 op het Italiaanse eiland zijn gemaakt. In deze turbulente periode werd Sicilië geconfronteerd met grootschalig maffiageweld, politieke corruptie en sociale ongelijkheid.

© Franco Zecchin, Palermo 1988. Brotherhood of Holy Crucifix.

Franco Zecchin verhuisde in 1975 naar Palermo en begon zijn carrière als fotojournalist bij het dagblad L’Ora, met bijzondere aandacht voor de invloedrijke maffiaorganisatie Cosa Nostra. De geëngageerde fotograaf richtte zijn lens op aanslagen, begrafenissen, protesten en op de alledaagse realiteit van de mensen die in de schaduw van deze dreiging probeerden te leven. De foto’s van Zecchin weerspiegelen een eiland in crisis en de veerkracht van haar inwoners.

De fotograaf wordt gezien als een van de belangrijkste visuele chroniqueurs van het bloedige maffiatijdperk op Sicilië. De tentoonstelling geeft een indringend beeld van de strijd tussen georganiseerde misdaad, burgermaatschappij en overheid, maar laat ook de complexiteit zien van een samenleving waarin geweld en schoonheid vaak ongemakkelijk naast elkaar bestaan. Een selectie uit de omvangrijke fotoserie is in 2019 gebundeld in het boek Continente Sicilia.

© Franco Zecchin, Benedetto Grado’s wife and daughters at the scene of his murder. The family was already mourning the son Antonio’s murder. Palermo, November 15th, 1983.

Franco Zecchin (Milaan, 1953) werkte intensief samen met zijn partner, fotograaf en anti-maffia activist Letizia Battaglia. Van 1988 tot 1991 was hij een geassocieerd lid van het agentschap Magnum Photos. De fotograaf onderzocht in de jaren negentig thema’s als nomadisme en religieuze feesten. Naast exposities in Europa en de Verenigde Staten is zijn internationaal bekroonde werk opgenomen in de collecties van het Maison Européenne de la Photographie (MEP) in Parijs en het MoMA in New York. Sinds 2006 woont en doceert Zecchin in Marseille.

www.fotomuseumaanhetvrijthof.nl