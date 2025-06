Crossings in Rijksmuseum

terug

Deze zomer is in het Rijksmuseum Crossings te zien, een tentoonstelling over fotografie uit het Indisch subcontinent. Britse koloniale fotografie uit de 19de eeuw gaat een dialoog aan met hedendaags werk van de Frans-Sri Lankaanse kunstenaar Vasantha Yogananthan. Aanleiding is een onderzoek naar Britse koloniale fotografie in de collectie van het Rijksmuseum. De afgelopen twee jaar is deze collectie voor het eerst uitvoerig bestudeerd en zijn zo’n 1200 foto’s beschreven en ontsloten. Een selectie is te zien samen met het werk van Yogananthan die ruim honderd jaar later in dezelfde gebieden op zoek is gegaan naar zijn eigen achtergrond. Crossings. Photography from the Indian Subcontinent is te zien van 4 juli t/m 12 oktober in de fotogalerij van het Rijksmuseum.



Vasantha Yogananthan, Barbershop, Ayodhya, India, 2015. Black and white C-print hand-painted by Jaykumar Shankar. From the series A Myth of Two Souls (2013-2021). On loan from the artist.



De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Familie van Heel Fonds/Rijksmuseum Fonds en de Rijksmuseum International Circle, en is tot stand gekomen in samenwerking met Vasantha Yogananthan.

Samuel Bourne, Poort van Husainabad in Lucknow, Uttar Pradesh, India, 1864-1866. Rijksmuseum.

BRITSE KOLONIALE FOTOGRAFIE IN DE 19DE EEUW

Het Rijksmuseum heeft ongeveer 1.200 19de-eeuwse foto’s uit India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Singapore, Sri Lanka, Nepal, Bhutan en Tibet in de fotografiecollectie Tot halverwege de 20ste eeuw was een deel van deze regio onderdeel van het Britse koloniale rijk. Veel van de foto’s zijn in opdracht gemaakt om voor de Europese en Amerikaanse samenleving onbekende landen en streken in beeld te brengen. Twee van de meest bekende fotografen zijn Linnaeus Tripe (1822-1902) en Samuel Bourne (1834-1912). Zij fotografeerden onder meer tempels, steden, landschappen en personen. 11 foto’s van hun hand zijn te zien in de fotogalerij, samen met 9 foto’s van andere makers. Hoewel deze fotografen de wereld op schijnbaar objectieve wijze in beeld brachten, is op hun foto’s te zien dat zij de belangen van hun opdrachtgevers dienden. Tegelijkertijd zijn dit veelal de eerste foto’s die er ooit gemaakt zijn van belangrijke archeologische en monumentale plekken en vormt hun fotografie een grote bron van informatie.

Vasantha Yogananthan, Demigod, Kulasekharapatnam, Tamil Nadu, India, 2019. Archival Inkjet print from the digitalisation of silver negatives. On loan from the artist.

VASANTHA YOGANANTHAN

Hun blik wordt in de tentoonstelling gecombineerd en gecontrasteerd met het perspectief van Vasantha Yogananthan (1985). Zijn werk borduurt voort op de rijke fotografische traditie die in het subcontinent is ontstaan. Het Rijksmuseum toont een deel van zijn serie ‘A Myth of Two Souls’. Yogananthan maakte hiervoor 13 reizen door India, Nepal en Sri Lanka en ging op zoek naar de manier waarop eeuwenoude verhalen, mythes en tradities doorwerken in het heden. Hij verbeeldt in zijn serie scènes uit de Ramayana, een beroemd epos uit het hindoeïsme uit ongeveer 300 v.Chr over de verbannen prins Rama en zijn vrouw Sita, die wordt ontvoerd en gevangengehouden door de demon Ravana. Na een lange en bloedige strijd wordt ze bevrijd. Het verhaal symboliseert de strijd tussen goed en kwaad. Voor zijn eigen interpretatie van het verhaal gebruikt Yogananthan oude fototechnieken, zoals het handmatig inkleuren van afdrukken.

Samuel Bourne, Gezicht op besneeuwde bergpassen in de Himalaya, gezien vanaf de Manirang-pas, Himachal Pradesh, India, 1864-1866. Rijksmuseum.

