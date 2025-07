Noorderlicht Biënnale: Machine Entanglements

terug

In de editie van 2025 richt de Noorderlicht Biënnale zich op de verstrengelde relatie tussen technologie, ecologie en samenleving. De razendsnelle technologische vooruitgang heeft diepgaande impact op biodiversiteit, sociale structuren en ons gedeelde verleden. Met Machine Entanglements wil Noorderlicht bewustwording creëren én het gesprek openen: hoe vormt technologie ons leven, ons landschap en ons collectief geheugen?

Noviki-The-Dream-of-the-Machine-video-still-2024.-Courtesy-of-BMW-Art-Club-LR

© Jip Schalkx



Noorderlicht wil met Machine Entanglements bewustwording creëren én het gesprek openen: hoe vormt technologie ons leven en onze omgeving? Bezoekers worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen positie in deze technologische transities. Roosje Klap, directeur van Noorderlicht: “Deze jubileumeditie is een noodzakelijke reflectie op de wereld waarin we leven. De werken laten zien hoe diep technologie doordringt in ons dagelijks bestaan.”

Op zes locaties in Noord-Nederland – de Niemeyerfabriek, het Tschumipaviljoen, Museum Dr8888, Museum Belvédère, Brouwerij Fortuna en De Proef –, tonen de kunstenaars telkens een ander perspectief op de manier waarop technologie onze wereld vormgeeft.

Openingsweekend

De officiële opening van de Noorderlicht internationale fotobiënnale vindt plaats op 11 juli 2025 in Friesland, gevolgd door een feestelijk weekend met performances, symposia en speciale publieksprogramma’s op 12 juli in Drenthe en 13 juli in Groningen. Iedereen is welkom.

Deelnemende kunstenaars

affect lab, Chloe Abidi, Clint Baclawski, Crystal Bennes, Noor Boiten, Louis Braddock Clarke, Sara Sejin Chang (Sara van der Heide), Ioana Cirlig, Florinda Ciucio, Grayson Cooke, Sounak Das, Tashiya De Mel, Umberto Diecinove, Beyza Dilem Topdal-İrez, Dawid Dobosz, Chun Hua Catherine Dong, Bart Eysink Smeets, Danny Franzreb, Sophie Gerrard, Diana Gheorghiu, Emma Godfrey Pigott, Nicolas Gourault, Heleen Haijtema, Hendrik Hantschel, Heinrich Holtgreve & Moritz Metz, Hyeseon Jeong & Seongmin Yuk, Susanne Kriemann, Anouk Kruithof, Thomas Kuijpers, Jack Latham, Emilia Martin, Steven Maybury, Victor Mendez, Christoph Miler, Michael Najjar, Mizuho Nishioka, Thomas Nolf, Noviki, Josèfa Ntjam, Hannah O’Flynn, Alice Pallot, Špela Petrič, Polymorf, Sabrina Ratté, Refrakt, Livia Ribichini, misha de ridder, Gjert Rognli, Hedwich Rooks, Sasha Rudensky, Nicolás Rupcich, Sylvia Sanchez, Lena Schabus, Sebastian Schmieg, Niels Schrader & Roel Backaert, Rick Silva, Sondi, Martine Stig, Katja Stuke, Yang Su, Julieta Tarraubella, Telemagic, Stijn Terpstra, Nina van Tuikwerd, Christy Westhovens, Henk Wildschut, Lorenzo Zerbini.

https://noorderlicht.com

Festival 12 jul – 7 sep 2025

