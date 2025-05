terug

Getekend door het leven is een foto-expositie, waarin jongeren een persoonlijk verhaal vertellen aan de hand van foto’s van hun lichaamstekeningen. Die in de breedste zin van het woord kunnen worden opgevat: littekens, tatoeages, of beide. Bij de foto’s verzorgen de jongeren een eigen tekst. Hun ervaringen geven inzicht in persoonlijke worstelingen, levenslessen of herinneringen, maar ook in de bredere uitdagingen van de maatschappij.

© Bram Tackenberg

Met de combinatie van beelden en gedichten nodigt Getekend door het leven je uit na te denken over de reis die deze jongeren hebben afgelegd. Het verleden heeft hen gevormd en ze streven naar een toekomst vol mogelijkheden en groei. De verhalen tonen veerkracht, de kracht van kwetsbaarheid, hoop en de onuitputtelijke menselijke geest.De tentoonstelling is een initiatief van stichting KernKracht en gemaakt met jongeren van hun project ExpEx Midden-Holland. In samenwerking met de Bibliotheek Gouda en Bram Tackenberg, mede mogelijk gemaakt door gemeente Gouda. Het Jeugdtheaterhuis maakt hierover samen met de jongeren podcasts, die binnenkort te beluisteren zijn volg daarvoor de socials van ExpEx Midden-Holland).

Het idee is bedacht door jongeren van Levvel en heeft al in Amsterdam en Rotterdam plaatsgevonden.

© Bram Tackenberg

Getekend door het leven is gratis te zien in de Chocoladefabriek in Gouda van 17 mei t/m 29 juni 2025 Openingstijden: maandag t/m zondag van 11.00-17.00 uur.

