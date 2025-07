Ruim 10.000 Bezoekers Fotofestival Naarden

terug

Naarden, 7 juli 2025 – De 18e editie van FotoFestival Naarden (FFN) is met ruim 10.000 bezoekers in drie weken succesvol afgesloten. Na vier jaar keerde het oudste fotofestival van Nederland dit jaar terug in een vernieuwde, verkorte en kleinschaligere vorm. Fotoliefhebbers zagen ruim 150 foto’s van 35 gevestigde en jonge, experimentele fotografen, rondom het eenvoudige en tegelijk gelaagde thema ‘Thuis’. De foto’s waren te zien op 12 historische locaties in de vestingstad en werden omringd door een rijk randprogramma vol drukbezochte workshops, lezingen, educatieve projecten en een boekenmarkt. Festivaldirecteur Saskia Wesseling: “Met deze geslaagde editie is een solide basis gelegd voor de toekomst.”

© Gerco de Ruiter

Vaste waarde in Nederlandse fotografielandschap

Saskia Wesseling benadrukt het belang van een duurzame toekomst voor het festival: “Het festival is er weer, en dat was geen vanzelfsprekendheid. We bouwen aan een stevige basis waarin het niet langer de vraag is óf het festival doorgaat, maar alleen nog de vraag is: wat is de exacte datum? FFN moet weer een vaste waarde zijn in het Nederlandse fotografielandschap. Niet alle fotografen vinden hun plek in een museum, maar hun werk verdient het wél om gezien te worden. We zetten in op een zichtbaar, stabiel festival waarin bezoekers verrast worden en geïnspireerd raken.”

© Marwan Magroun

Ook Zilveren Camera-winnaar en festivalambassadeur Eddy van Wessel, spreekt van een geslaagde nieuwe koers: “Ik ben blij dat het festival terug is in een vernieuwde, intiemere vorm. Juist door te blijven vernieuwen spreekt Naarden steeds weer een nieuw publiek aan – en dat is cruciaal om fotografie levend en relevant te houden.”

Ringel Goslinga, wiens werk te zien was op het fotofestival, prijst de unieke combinatie van prachtige locaties met een diversiteit aan werk van fotografen. “De interactie van het werk met de omgeving geeft een extra laag aan de beleving van de bezoekers. Voor mij als maker was de zolder van de stad Naarden een cadeau. De balken en de houten vloer interacteerden op een overweldigende manier met de over de balken gehangen foto’s en bijbehorende vlechtwerken. Een bijzondere ervaring die door veel bezoekers werd gewaardeerd.”

Ook Róman Kienjet kijkt als curator van de hoofdtentoonstelling tevreden terug: “Een klein begin met – hopelijk – grote gevolgen, ondanks de uitdagingen is FotoFestival Naarden terecht teruggekeerd. Laten we de fotografie blijven vieren zoals we dat hier al vijfendertig jaar doen: mét de stad en met oog voor de makers.”

FotoFestival Naarden keert midden 2027 terug, info op www.fotofestivalnaarden.nl

