Leica MONOPAN 50 Zwart-Wit film

Leica Camera AG viert een eeuw 35mm-fotografie met de introductie van de Leica MONOPAN 50, een nieuwe zwart-witfilm die het karakter van het analoge beeld tot leven brengt. Deze ISO 50-film met 36 opnames grijpt terug op de oorsprong van fotografie, en is ontworpen voor fotografen die bewust kiezen voor het ambacht, voor het ritme van vroeger en voor vertrouwen in eigen oog en hand.

De MONOPAN 50 is Leica’s eerste échte 35mm-film en brengt hulde aan de revolutionaire Leica I, die in 1925 de fotografie transformeerde. Met een ultrafijne korrelstructuur, een resolutie tot 280 lijnparen per millimeter en een spectrale gevoeligheid tot 780 nm, levert de film verbluffende scherpte en een uitzonderlijk toonbereik. Of het nu gaat om groot formaat prints of gedetailleerde scans – deze film toont de kracht van Leica objectieven in volle glorie.

Wat MONOPAN 50 zo bijzonder maakt, is de vertraging die het afdwingt. De lage ISO waarde vraagt om geduld, om bewust werken met licht en om creatief gebruik van grote diafragma’s – zelfs in fel daglicht. Zo ontstaat dat kenmerkende Leica bokeh: zacht én scherp. Dankzij de uitgebreide spectrale gevoeligheid is deze film ook bijzonder geschikt voor infraroodfotografie, in combinatie met Leica kleurfilters.

Geproduceerd in Duitsland en compatibel met alle zwart-wit ontwikkelaars, is MONOPAN 50 ideaal voor landschappen, architectuur, stadsgezichten en reisfotografie. De retroverpakking roept de sfeer op van het Leica-erfgoed, terwijl de technische prestaties uitnodigen om nieuwe verhalen vast te leggen.

Leica M6 Summilux35mm Asph

Unieke Kenmerken van MONOPAN 50

Verbluffende scherpte door resolutie tot 280 lijnparen/mm

Rijk toonbereik en fijne korrel voor tijdloze zwart-wit beelden

Creatieve vrijheid dankzij lage ISO 50 en groot diafragma gebruik

Uitstekend geschikt voor infraroodfotografie met kleurfilters

Ontwikkelbaar in alle zwart-wit ontwikkelaars voor maximale controle

Retroverpakking als eerbetoon aan het Leica-erfgoed

Beschikbaarheid en Prijs

De Leica MONOPAN 50 zwart-witfilm is vanaf 21 augustus 2025 verkrijgbaar in de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en bij de erkende Leica dealers in Nederland. De adviesprijs bedraagt €12,00 inclusief btw.

