Zo bouw je een portfolio op dat blijft hangen

terug

Een paar sterke foto’s bij elkaar maakt nog geen sterk portfolio. Het gaat om de samenhang tussen de beelden, de keuzes die je maakt en het verhaal dat je ermee vertelt. De tips in dit artikel komen uit recente artikelen uit Pf en delen we in dit overzicht met je. Je leest over verschillende manieren om van losse beelden een samenhangend project te maken.

Foto: Vitaly Gariev, Pexels.

Begin met een onderwerp

Een sterke serie begint met een onderwerp, vraag of idee dat je verder wilt onderzoeken. Daarbij is er groeiende aandacht voor persoonlijke storytelling: fotografen richten zich vaker op persoonlijke thema’s en individuele ervaringen. Mensen zijn immers van oudsher verhalenvertellers.

Dat hoeft niet te betekenen dat je alleen je eigen leven fotografeert. Wel helpt een duidelijke gedachte om richting te geven aan je serie. Wat wil je onderzoeken of laten zien? Hoe wil je dat fotograferen?

Maak jouw onderwerp eigen

Waarom fotografeer je juist dit onderwerp? Fotografen kunnen in principe alles om zich heen fotograferen, maar na een eerste periode ontwikkelen de meesten voorkeuren voor bepaalde onderwerpen. Het loont om te onderzoeken waar die voorkeur vandaan komt en waarom juist dat onderwerp je interesseert.

Een duidelijke motivatie kan richting geven aan een project. Het onderwerp hoeft daarbij niet per se persoonlijk te zijn. Het gaat erom dat je weet waarom je het wilt fotograferen en wat je ermee wilt vertellen.

Bouw een serie op

Een goede serie ontstaat niet alleen door veel foto’s over hetzelfde onderwerp te maken. De beelden moeten bij elkaar iets vertellen. Dat is bijvoorbeeld te zien in het project Around Amsterdam van Timothy Luza. Hij fotografeerde gedurende ruim een jaar verschillende buurten, plekken en momenten in Amsterdam en verdeelde de beelden zorgvuldig over twaalf maanden en vier seizoenen.

Door de beelden met elkaar te combineren ontstonden volgens Luza verbanden die elkaar aanvullen en samen een verhaal vormen.

Selecteer

Meer foto’s betekent niet automatisch een beter portfolio. Een selectie wordt sterker wanneer ieder beeld een functie heeft. In dit redactioneel stelt hoofdredacteur Ton Hendriks de vraag welke foto’s een selectie overleven. Zijn het vooral mooie herinneringen, of zijn het beelden die verder gaan en je laten stilstaan bij emoties, gebeurtenissen of betekenisvolle plekken?

Die vraag kun je ook bij je eigen werk stellen. Waarom moet juist deze foto erin? Vertelt deze iets wat de andere beelden niet vertellen? En blijft de serie overeind wanneer je een beeld weghaalt?

Bij het maken van een fotoboek blijkt ook hoe belangrijk het is om vooraf na te denken over wat je met een project wilt bereiken. Fotograaf Bert Verhoeff vertelt dat zijn boeken verschillende resultaten hadden en dat zijn aanpak per boek verschilde. Fotograaf Bram de Jong kijkt juist terug op een boekproject waarbij hij achteraf inzag dat hij vooraf een duidelijker plan en afzetmarkt had moeten bepalen.

Denken vanuit een opdrachtgever

Een professioneel portfolio is niet alleen een etalage voor je mooiste foto’s. Het moet ook antwoord geven op de vraag: waarvoor kan een opdrachtgever bij mij terecht?

Kijk kritisch naar de selectie. Sluiten de beelden aan bij het soort werk dat je wilt doen? En laat de serie zien dat je begrijpt wat er voor zo’n opdracht nodig is?

Online zichtbaarheid

Je portfolio bestaat bovendien niet alleen uit een pdf of website. Sociale media kunnen eveneens een belangrijke plek zijn om je werk te presenteren. Zoals het voorbeeld van reisfotograaf Kyle Mijlof. Hij bouwde via Instagram een groot bereik op met zijn reisfotografie. Dat leidde vervolgens tot verzoeken van importeurs en camerafabrikanten en uiteindelijk tot een ambassadeurschap voor DJI.

Jouw online presentatie kan daarmee meer zijn dan een digitale verzameling foto’s. Het kan ervoor zorgen dat potentiële opdrachtgevers je werk tegenkomen en een beeld krijgen van je stijl en specialisme.

Bekijk ook deze items