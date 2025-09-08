Professionele Fotografie #5: De wereld is een oneindige inspiratiebron voor fotografie

terug

Onze nazomerse Pf#5 valt deze week door jouw brievenbus, als je abonnee bent (en anders kun je hem nu in de kiosk kopen). Dit nummer bevat mooie en interressante portfolios van Martin Roemers, Olaf Veltman, Ton Groot Haar en Yasemin Demirözcan. Zij laten zien dat de wereld een oneindige inspiratiebron voor fotografie is. Ver weg of dicht bij, als je je ogen opent zie je altijd inspiratie voor nieuw fotoseries.

UIt het redactioneel van de hoofdredacteur:

Nu de zomer weer voorbij is en de ene hittegolf na de andere ons heeft doen zuchten en zweten, is het tijd om de gemaakte (vakantie)foto’s te bekijken, selecteren en bewerken. Welke foto’s zullen onze strenge selectie overleven? Zijn het de mooie herinneringen van de zomer of zijn het foto’s die dieper gaan en ons doen stilstaan bij emoties of bij ingrijpende gebeurtenissen, of die verlag deden van betekenisvolle locaties of momenten? Er is geen vaststaand recept voor goede foto’s, maar duidelijk is wel dat de schoonheid van een fotografisch beeld zelden genoeg is voor een echte artistieke en inhoudelijke waardering. Professionele fotografen weten dat privémomenten of persoonlijke impressies alleen interessant zijn voor de buitenstaander als er ook een universele herkenning aan verbonden is. Zij zoeken via hun eigen fascinatie naar onderwerpen die resoneren bij een grotere groep geïnteresseerden. Dit geldt zeker voor de portfolio’s in dit nummer.

Voor iedereen die een auto, scooter of een fiets heeft, weet dat diens vervoermiddel een bepaalde waarde voor de identiteit heeft. In Homo Mobilis portretteerde Martin Roemers de innige relatie van de mens met zijn vervoermiddel. Door de wereldwijde aanpak kreeg zijn project een universele herkenbaarheid, waardoor er een interessant demografisch beeld is ontstaan.

In Suriname leven vele verschillende etnische groepen. Indianen, creolen, marrons, Javanen, Hindoestanen, Chinezen, Joden, Duitsers, Libanezen en Portugezen. Een vergeten groep zijn de uit Nederland afkomstige Boeroes. Ton Groot Haar zocht hen op en maakte portretten van de nazaten van de in de 19e eeuw geëmigreerde arme Nederlanders.

Olaf Veltman ontwikkelde een fascinatie voor India, vooral voor bijzondere mensen, zoals de Ramnami’s, Dalits, Kushti’s en Sadhu’s. In een digitale lith-techniek maakte hij humane portretten die de waardigheid en wijsheid van deze mensen weerspiegelt.

Yasemin Demirözcan werpt haar fotografische licht op gemarginaliseerde groepen waarmee ze stereotypes doorbreekt. Haar hartverwarmende visuele verhalen zetten aan tot begrip en compassie voor de vaak onbegrepen ander.

Onze educatieve rubrieken Beeldtaal, De Opdracht en Meesterklas helpen je om meer inzicht te krijgen in de creatieve processen van de fotografie. De rubriek Merkstrategie helpt je om in actie te komen om je werk te verkopen. In Apparatuur lees je over de nieuwe Fujifilm X-E5, en in Beeldbewerking leer je de alternatieven voor Lightroom kennen. Tevens hebben we in dit nummer weer een aantal talentvolle debutanten.

Wil je je blijven ontwikkelen en blijven inspireren? Ga dan naar fotomusea en naar lezingen, koop mooie fotoboeken, lees educatieve en theoretische boeken over fotografie, en kijk vooral veel om je heen. De wereld is een oneindige inspiratiebron voor fotografie. En andersom is fotografie een noodzakelijk en dankbaar instrument om er verslag van te leggen.

Ton Hendriks, hoofdredacteur

Ps: lees een fotografiemagazine, die niet alleen maar nieuwe camera’s voorschotelt maar jou inspriatie en infomratie geeft om je als professioneel fotograaf te ontwikkelen.

Cover

De coverfoto is van Martin Roemers. Hij laat met zijn serie Homo Mobilis zien hoe inventief zijn creatief proces is. Door witte doeken achter de voertuigen te plaatsen, zet hij het vervoermiddel neer als een relikwie van onze hedendaagse samenleving.