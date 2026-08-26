Hoe kom je als fotograaf aan nieuwe opdrachtgevers?

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Goed kunnen fotograferen is één ding. Genoeg opdrachten vinden om van fotografie te kunnen leven is iets anders. Recente verhalen op Pf laten zien dat fotografen daar verschillende strategieën voor gebruiken. Een specialisme ontwikkelen, je netwerk inzetten en jezelf online zichtbaar maken kunnen je hierbij helpen.

Maak van je interesse je specialisme

Een duidelijke interesse kan een ingang zijn naar professioneel werk. Popfotograaf Kees Tabak adviseert beginnende fotografen bijvoorbeeld om niet fotografie als hobby te hebben, maar je hobby te fotograferen. Zelf begon hij muzikanten te fotograferen vanuit zijn liefde voor muziek.

Ook reisfotograaf Wilmar Dik combineerde zijn interesse met zijn werk. Hij maakte foto’s voor reispublicaties en bood beelden aan bij stockfotografiewebsites en reisbladen. Door bijzondere invalshoeken te kiezen, vergrootte hij de kans op publicatie.

Een specialisme geeft potentiële opdrachtgevers bovendien een duidelijke reden om juist jou te benaderen.

Zie een publicatie als een investering in je netwerk

Publiceren levert niet altijd veel geld op, maar kan wel bijdragen aan je professionele profiel. Het kan je helpen om een netwerk op te bouwen en dat is belangrijk. Een publicatie kan zo een opstap zijn naar andere opdrachten of samenwerkingen.

Zorg dat mensen je herkennen

Ook online zichtbaarheid kan nieuwe contacten opleveren. Reisfotograaf Kyle Mijlof bouwde via Instagram een groot bereik op met reisfotografie. Dat leidde tot verzoeken van importeurs en camerafabrikanten en uiteindelijk tot een ambassadeurschap voor DJI.

Daarbij draait online zichtbaarheid niet alleen om zoveel mogelijk volgers verzamelen. Storytelling en echte verbinding zijn belangrijker dan een groot aantal volgers. Door niet alleen het eindresultaat te tonen, maar ook verhalen, ervaringen en de weg ernaartoe te delen, kunnen fotografen een herkenbaar profiel opbouwen.

Kijk verder dan één inkomstenbron

Je netwerk wordt ook belangrijk wanneer je andere inkomstenbronnen zoekt. Want voor veel fotografen is het lastig om uitsluitend van één soort fotografie te leven. Fotojournalisten combineren hun werk voor kranten bijvoorbeeld met commercieel werk voor bedrijven en instellingen. Zo vertelt fotograaf Annabel Oosteweeghel dat publicaties voor haar vooral profielverhogend werken voor ander commercieel werk.

Een professionele fotografiepraktijk hoeft dus niet uit één soort opdrachtgever of één soort fotografie te bestaan. Juist de combinatie van verschillende activiteiten kan ervoor zorgen dat je werk als fotograaf financieel haalbaarder wordt.

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