Zevende editie van de Harry Penningsprijs

Van 7 maart t/m 9 mei 2026 presenteert Pennings Foundation de 7de editie van de Harry Penningsprijs. De voorloper van Pennings Foundation, Galerie Pennings, heeft de prijs in 2007 in het leven geroepen ter nagedachtenis aan de grondlegger van een van de eerste fotogaleries voor autonome fotografie in Nederland én om startende fotografen een kans te geven zich te onderscheiden en te presenteren.

© Michelle Piergoelam

We hebben een aantal experts op het gebied van (autonome) fotografie gevraagd kandidaten voor te dragen, opgeleid aan een kunst- of fotoacademie en wonend in Nederland of België. Uit de longlist van kandidaten heeft een jury een shortlist samengesteld van genomineerden voor de prijs. De jury wordt gevormd door: Hendrik Driessen (voormalig directeur van Museum De Pont), Roos Schouw (hoofdredacteur Focus) en Henk Wildschut (fotograaf).

© Eveline van Hamond

Genomineerden

De genomineerden zijn: Andong Zheng, Basile Rabaey, Elizar Veerman, Eveline van Hamond, MAryam Touzani, Merel Hegenbart, Michelle Piergoelam, Tony Dočekal, Tyler Chan. De fotografieprojecten waarvoor ze zijn geselecteerd worden van 7 maart t/m 9 mei 2026 getoond in de groepsexpositie.

Bezoekers van de expositie kunnen hun stem uitbrengen voor de publieksprijs.

Prijsuitreiking op 18 april 2026

Tijdens de prijsuitreiking op zaterdag 18 april 2026 om 16.00 uur zal de jury de algemeen winnaar bekendmaken. Ook wordt dan de winnaar van de publieksprijs bekend gemaakt.

In 2007 werd de Harry Penningsprijs uitgereikt aan Renée van Trier, in 2009 aan Wytske van Keulen, in 2011 aan Awoiska van der Molen, in 2015 aan Maroesjka Lavigne, in 2019 aan Marwan Bassiouni en in 2023 aan Jasper van den Ende.

Voor meer info zie: Harry Penningsprijs 2026

