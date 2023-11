Vernieuwd handboek voor natuurfotografie

terug

Het Handboek natuurfotografie is compleet vernieuwd, met extra foto’s en informatie. Toch is het nog steeds lekker compact en overzichtelijk gebleven, zodat je niet wordt overspoeld met informatie. Oftewel: less is more!

Praktische gids

De praktische gids laat zien dat natuur dichtbij huis begint en hoe je daar boeiende beelden van maakt. Concrete opdrachten moedigen je aan om meteen het veld in te gaan. Dit complete handboek behandelt naast de technieken, apparatuur en instellingen en (veld)biologische kennis, ook originele, creatieve tips en inspiratie voor het ontwikkelen van een artistieke visie. Dit vind je in het Handboek natuurfotografie:

De camera (cameratypen, belichting, etc.)

Uitrusting en hulpmiddelen

Beeldende principes (kijktechnieken, compositie etc.)

Artistieke visie (originaliteit, (veld)biologische kennis, experimenteren)

Werkwijze buiten (onderzoek, planning, het weer, landschap, dag en nacht, planten, dieren en gedrag, natuurfenomenen etc.)

Workflow (beeldscherm, back-up, software, archivering, beeldselectie en -bewerking etc.)

Wat doe je met je foto’s? (Beoordelen, bespreken, presenteren, publiceren etc.)

Fotografie op reis (tips voor handbagage, zelf regelen of georganiseerd etc.)

Wat voor type natuurfotograaf ben jij?

Over de auteurs

Bart Siebelink en Edo van Uchelen zijn twee gedreven biologen en ervaren natuurfotografen die hun kennis en enthousiasme graag delen.

Bart Siebelink is ecoloog en fotografeert natuur met een sterk filosofische en kunstzinnige inslag. Hij geldt als een van de beste fotografiecoaches op het gebied van creatieve verdieping.



Edo van Uchelen is bioloog en natuurfotograaf. Hij woont aan de rand van het Nationaal Park Drents Friese Wold, waar hij een privénatuurterrein heeft gerealiseerd. Hij verhuurt er een fotohut en organiseert workshops.

Praktische informatie

Titel Handboek natuurfotografie Auteur Bart Siebelink & Edo van Uchelen Uitgever KNNV Uitgeverij Uitvoering 312 p., 17 x 24 cm, full colour, paperback ISBN 9789050119382 Prijs € 32,95 Tags natuurfotografie, praktijkgids voor natuurfotografen, landschapsfotografie, macrofotografie, microfotografie, onderwaterfotografie, fotoapparatuur, vogelfotografie, fotografietips

