Grote schenking uit Collectie Sanders aan Museum de Fundatie

Collectie Sanders

Pieter (1938 – 2018) en Marieke Sanders lieten zich ruim veertig jaar verrassen door het actuele werk van zowel jonge en nog onbekende, als gevestigde kunstenaars uit binnen- en buitenland. Hun collectie is zeer divers en omvat onder meer schilderijen, werk op papier, klein plastiek, foto’s, videowerken en nft’s . De nadruk ligt op innovatief en conceptueel werk. Door hun signalerende aankopen brengt de verzameling inmiddels drie generaties kunstenaars samen. In de afgelopen jaren schonken Pieter en Marieke Sanders een selectie uit de verzameling hedendaagse kunst al aan vijf verschillende Nederlandse kunstmusea.In het interview door Edo Dijksterhuis in de catalogus, zegt Marieke Sanders-ten Holte: ‘Een collectieplan of verzamelbeleid hebben we niet. Op de een of andere manier spiegel je je aan de kunst die je koopt. Die raakt aan onderwerpen waar je bewust of onbewust mee bezig bent. Zo gaat veel van onze kunst over water, lucht, wolken en de relatie van de mens tot de natuur – ook in de vorm van manipulatie.’ Op die manier kwamen ze ook in aanraking met de fotografen van The Helsinki School, die vanaf de jaren 1990 aan de Universiteit voor Kunst en Design in Helsinki (UIAH) studeerden.