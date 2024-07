Wildlife Photographer of the Year in Forum Groningen 

terug

De internationale foto-expositie van de Wildlife Photographer of the Year competitie, georganiseerd door het Natural History Museum in Londen, is van zaterdag 29 juni tot en met zondag 3 november 2024 in Forum Groningen te zien. De tentoonstelling zet de winnende beelden van de 59ste editie in de spotlights met uitzonderlijke momentopnames van fascinerend dierengedrag, spectaculaire diersoorten en de adembenemende diversiteit en kwetsbaarheid van de natuur.

© Laurent Ballesta, Wildlife Photographer of the Year

De Wildlife Photographer of the Year competitie is de langstlopende en meest prestigieuze wedstrijd in de natuurfotografie. Sinds de eerste editie in 1965 sturen professionele en amateurfotografen van alle leeftijden hun beste natuurfoto’s in, die door een vakjury worden beoordeeld. De 100 foto’s in de expositie zijn gekozen uit 49.957 inzendingen uit 95 landen. De foto-expositie viert de rijke diversiteit en schoonheid van het leven en toont tegelijkertijd de invloed van de mens op de natuurlijke omgeving. Video’s laten de verhalen achter de winnende foto’s zien. Hiermee biedt de tentoonstelling een podium voor onderwerpen als duurzaamheid, klimaatverandering en natuurbehoud.

© Lennart Verheuvel, Wildlife Photographer of the Year

Nederlandse winnaar

De Nederlander Lennart Verheuvel won in de categorie Oceans: The Bigger Picture. Verheuvel legde een 5,5 meter grote orka vast die in oktober 2022 tot twee keer toe aanspoelde aan de Nederlandse kust. Een niet alledaags gezicht, aangezien orka’s niet in de Noordzee leven. Het dier bleek ernstig ziek te zijn en stierf niet veel later. Ook de beelden van Nederlanders Jasper Doest en Jef Pattyn zijn te bewonderen.

De winnaar van Wildlife Photograpgher of the Year 2023 is Laurent Ballesta. De Franse marine bioloog dook twee weken lang in beschermde wateren rond het eiland Pangatalan in de Filipijnen op zoek naar de degenkrab. Een van de oudste dieren ter wereld, die al meer dan 300 miljoen jaar relatief onveranderd is en zich moeilijk laat vastleggen op de gevoelige plaat. Het resultaat is een bijna ‘buitenaards beeld’. De toekomst van dit levende fossiel is onzeker door vernietiging van hun kusthabitat en overbevissing voor hun helderblauwe bloed.

© Shashwat Harish

Forum Wildlife Fotowedstrijd

Geïnspireerd op de Wildlife Photographer of the Year competitie organiseert het Forum een eigen natuurfotowedstrijd. Van 29 juni tot en met 8 september kunnen professionele en amateurfotografen van alle leeftijden een foto inzenden. De mooiste, grappigste of meest verrassende foto’s zullen gedurende twee weken in Forum Groningen te bewonderen zijn. Daarnaast zijn er onder andere workshops fotografie en excursies met natuurfotografen. Voor jonge bezoekers zijn er doe- en kijkopdrachten in de expositie.

Meer informatie over Wildlife Photographer of the Year? Kijk dan op: forum.nl/wildlife.

Forum Groningen presenteert de Wildlife Photographer of the Year-expositie in samenwerking met het Natural History Museum in Londen.

