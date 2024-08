Robin de Puy – Waters & Meer

terug

Waters & Meer toont een selectie uit de recente projecten Down By The Water (2022) en Waters (2023) van Robin de Puy. De herkenbaarheid van haar werk en de indrukwekkende portretten die zij maakt, raken een breed publiek.

© Robin de Puy

In Down By The Water zijn herkenbare ‘locals’ vastgelegd. Robin is gefascineerd door het Amerikaanse platteland en ontdekte tijdens de recente lockdown dat ook haar woonplaats Wormer, een klein dorpje ten noorden van Amsterdam dat omringd is door water, heel universeel blijkt te zijn, met dezelfde soort lokale iconen uit kleine steden die ze vaak is tegengekomen tijdens haar reizen door de landschappen van Amerika. Waters vertelt een verhaal over de watersnoodramp in 1953, de grootste Nederlandse natuurramp van de 20e eeuw.

© Robin de Puy

Robin de Puy groeide op in Oude-Tonge, Zuid-Holland, dat het grootst aantal slachtoffers telde. Ze portretteerde bewoners van het eiland die de ramp hebben meegemaakt of zijn opgegroeid in de schaduw van het trauma dat hun (groot)ouders hebben overleefd. De fotografie van Robin de Puy (1986) begint met een verlangen om haar eigen verhaal te vertellen via de gezichten van anderen. De Puy ziet de camera als een hulpmiddel om de diep persoonlijke eigenschappen van elk persoon te begrijpen. Haar foto’s weerspiegelen de menselijke verbinding.

Museum Henriette Polak, Zutphen | 15 juni – 8 september 2024