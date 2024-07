Vijf fotografen ontvangen beurs van Stichting Oog op de Natuur

terug

Vijf fotografen hebben een beurs ontvangen van Stichting Oog op de Natuur. Theo Bosboom, coördinator van de stichting: ‘We zijn trots op de kwaliteit en diversiteit van de winnende projecten. Ze gaan over actuele en urgente thema’s, waarbij de fotografen ieder hun eigen unieke kijk op de natuur en de relatie tussen mens en natuur laten zien.’

© Ruben Hamelink – Atlas of Derogatory Landscapes – Negro Bill Canyon

Winnaars en projecten

Dit zijn de winnende fotografen en hun projecten:

Tina Farifteh met ‘Tina in Sexbierum’

Ruben Hamelink met ‘Atlas of Derogatory Landscapes’

Michiel van Noppen met ‘Tales of the Forest Keepers: Safeguarding a Fragile Bond’

Sarah van Wingerden met ‘Bij Ons langs de Rivier’

Wouter Zaalberg met ‘De Exoten’

Bloementuin © Sarah van Wingerden

Maatschappelijke impact

Met het steunen van deze projecten draagt Stichting Oog op de Natuur bij aan het realiseren van

professionele beeldprojecten met maatschappelijke impact. De projecten belichten de volgende

onderwerpen: De rol van het landschap bij het aarden en je thuis voelen als vluchteling in een ander

land; De talloze racistische en denigrerende plaatsnamen in het Amerikaanse landschap, die hun

oorsprong vinden in de geschiedenis van genocide en slavernij; De symbiotische relatie tussen tapirs en de Jicaro Danto-boom in Costa Rica; De impact van de jarenlange vervuiling van de rivier bij Sliedrecht en de impact daarvan op de bewoners; De komst en bestrijding van invasieve exoten in Nederland.



© Tina Farifteh, Tina in Sexbierum

Talentbeurs

Nieuw dit jaar was de introductie van de Talentbeurs die Stichting Oog op de Natuur uitreikt in

samenwerking met de Nederlandstalige editie van National Geographic aan fotografen tot en met dertig

jaar. Sarah van Wingerden is winnaar van de Talentbeurs 2024. Zij mag een jaar lang onder begeleiding

van de redactie van National Geographic Magazine haar project over de gevolgen van de

rivierverontreiniging in Sliedrecht uitwerken.

Ondersteuning van fotografie- en multimediaprojecten

Stichting Oog op de Natuur ondersteunt elk jaar een aantal fotografie- en multimediaprojecten. Dit jaar

ontving de stichting 67 aanvragen. De selectiecommissie, bestaande uit Aart Aarsbergen, Diana Bokje,

Theo Bosboom, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens, heeft na zorgvuldige afweging vijf projecten

geselecteerd. Deze worden de komende twee jaar gerealiseerd. Uitgebreide informatie staat op de

pagina Projecten van de website van Stichting Oog op de Natuur.

