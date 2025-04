August Langhout wint prijs bij Fine Art Photography Awards

terug

August Langhout uit Heerenveen heeft een prestigieuze categorie prijs gewonnen bij de Fine Art Photography Awards (FAPA) 2025. Zijn bekroonde fotoserie ‘Whispers in the Sky’ wist de jury te overtuigen in de categorie Foto-manipulatie en nodigt uit tot een dromerige verkenning van de stille dialogen in de natuur.

© August Langhout

Meervoudige belichting

In zijn nieuwste fotografische werk Whispers in the Sky onderzoekt August Langhout de vluchtige relatie tussen bomen, vogels en de altijd veranderende hemel. De serie is opgebouwd rond het thema verstilling en verbinding in de natuur, gevangen door middel van meervoudige belichting (multi-exposure). Deze techniek verweeft fragiele takken met vluchtige silhouetten van vogels in beweging, waardoor er een haast droomachtige gelaagdheid ontstaat.

Whispers in the Sky nodigt de kijker uit om niet alleen te kijken, maar ook te luisteren: naar de fluisteringen van de natuur, naar verhalen van harmonie, ruimte en de eindeloze vlucht die zich boven ons hoofd voltrekt.

© August Langhout

Deze serie is niet alleen een esthetische ervaring, maar ook een poëtische reflectie op ruimte, stilte en de subtiele banden tussen hemel en aarde.

© August Langhout

De Fine Art Photography Awards trekken jaarlijks duizenden inzendingen van fotografen uit meer dan 100 landen. De jury, bestaande uit gerenommeerde kunstenaars en curatoren, selecteert winnaars op basis van artistieke visie, originaliteit en technische uitmuntendheid.

Het bekroonde werk is te zien op de officiële website van de Fine Art Photography Awards.

Meer informatie over August Langhout.

