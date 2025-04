Mounir Raji in Museum Hilversum

terug

Vanaf 18 april presenteert Museum Hilversum Dreamland – Yallah – Bladi, de eerste museale solotentoonstelling van fotograaf Mounir Raji. In deze persoonlijke en urgente expositie toont de Nederlands-Marokkaanse fotograaf zijn blik op Marokko: het land van zijn jeugd, zijn familie en zijn culturele wortels. De tentoonstelling omvat zowel eerder als nieuw werk, waaronder een fotoserie die Raji speciaal voor het museum maakte.

© Mounir Raji

Met Dreamland – Yallah – Bladi nodigt Raji de bezoeker uit in zijn wereld van herinneringen, ervaringen en observaties. Zijn fotografisch onderzoek focust op thema’s als klimaatverandering, migratie, afwezigheid en diaspora-identiteit. Marokko wordt daarbij niet alleen verbeeld als een plek van herkomst, maar ook als een land in beweging – sociaal, cultureel én ecologisch.

© Mounir Raji

Drie series, drie perspectieven

In Dreamland vangt Raji het gevoel van thuiskomen: warme zomers, familiebanden, landschappen, kleuren en kinderlijke vrijheid. Deze beelden, afkomstig uit zijn langlopende serie, roepen universele gevoelens op van geborgenheid, verbondenheid en verlangen.

In opdracht van Museum Hilversum maakte hij de nieuwe serie Bladi (Arabisch voor ‘mijn land’). Raji richt zijn lens op het zuiden van Marokko, waar zijn familie vandaan komt. Centraal staat de rivier Draa, de levensader van de regio. Door klimaatverandering en de bouw van een dam kampt het gebied met ernstige droogte. Boeren, vissers, toeristen en ecosystemen ervaren dagelijks de gevolgen van het verdwijnende water. Raji’s beelden leggen de menselijke kant van deze crisis vast: de veerkracht én de kwetsbaarheid van een gemeenschap die moet omgaan met een steeds onzekerder toekomst. Raji werkt nog volop aan de serie Bladi, die hij ook na de tentoonstelling verder zal uitbouwen.

De serie Yallah, gefotografeerd vanaf het dak van een gezinswoning in Marrakesh, laat de energie van het stadsleven zien. Met snelle motoren en schaduwspel in de straat als decor, vangt Raji de beweging en dynamiek van alledag. De titel – een Arabische uitroep die aanzet tot actie – past naadloos bij deze levendige reeks.



Over de fotograaf

Mounir Raji (1982) woont en werkt in Zaandam. Na een loopbaan in de sportmarketing besloot hij zich te richten op fotografie. Zijn werk is persoonlijk, herkenbaar en verhalend. Raji studeerde aan de Amsterdam FOTOfactory en exposeerde eerder bij o.a. het Rijksmuseum en het BredaPhoto Festival. In 2023 verscheen zijn eerste publicatie Dreamland, die hij in eigen beheer uitgaf.

Praktische informatie

Tentoonstelling: Dreamland – Yallah – Bladi

Fotograaf: Mounir Raji

Locatie: Museum Hilversum, Kerkbrink 6, Hilversum

Data: 18 april t/m 15 juni 2025

Opening: donderdag 17 april, 18.00 uur

Website: museumhilversum.nl

Over het museum

Museum Hilversum is hét fotografiemuseum van Midden-Nederland. Het specialiseert zich in het tonen van fotografie in de breedste zin van het woord. Daarnaast onderzoekt het de grens van de fotografie door deze te combineren met andere kunstvormen.

