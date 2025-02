Debutant: Willem Overkleeft met een serie van het strand

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: gepensioneerd hobby-fotograaf Willem Overkleeft met een serie over het strand.

© Willem Overleeft

Over deze serie

Willem Overkleeft over deze serie: “Ik ben een vroege vogel en heb altijd een camera bij me. De nachtfoto’s maak ik op statief. Ik woon op 3 km van het strand vandaan en geniet er van de rust, vooral in de winter. Als de eerst honden-uitlaters verdwijnen, ga ik naar huis om de resultaten te bekijken. Als bejaarde fotograaf ben ik geen ‘jong talent’ maar wel een debutant fotograaf. Langzaam is het onder mijn vel gekropen en het fotograferen wordt nu een verslaving en obsessie. Ik beleef er veel plezier van. Lange sluitertijden geven strakkere en legere ruimtes en maken het beeld abstracter.”

© Willem Overleeft

© Willem Overleeft

© Willem Overleeft

