Natuurfotografie bij ‘PiXlife Nature Xperience’

Op 4 september 2024 opent op de Brouwersdam in Ouddorp de ‘PiXlife Nature Xperience’, waar je met de hele familie actief de natuur beleeft. Binnen zijn er exposities, workshops en cursussen en kun je de dertig meter hoge uitkijktoren beklimmen met mooie uitzichten. Buiten krijg je tijdens excursies, expedities en safari’s de kans zeldzame orchideeën te bewonderen, talloze vogelsoorten te bekijken en zeehonden te fotograferen.

Exposities, workshops & cursussen

Wat is er in het markante gebouw in Ouddorp allemaal te beleven? Veel. Zo hangen er tientallen opgezette (kust)vogels, onder meer drie jan-van-genten met een spanwijdte van twee meter, die je vanaf het platform in het centrum met verrekijkers en telescopen kunt bekijken. Het hele jaar door biedt PiXlife fotografieworkshops aan, zoals vogel-, landschaps-, bruinvissen-, orchideeën- en creatieve fotografie, en meerdaagse cursussen in onder meer vogelherkenning, tekenen en fotografie. Er is een gespecialiseerde belevingswinkel voor natuurliefhebbers en er is karakteristieke horeca, passend bij de natuurbeleving. Naast wisselende tentoonstellingen en films staan in het centrum maar liefst vier vaste (interactieve) exposities.

Bij vogelrecords zie je de uitersten van de vogelwereld. Van de grootste tot de kleinste vogel en van het zwaarste ei tot de langste trekroute. Laat je fotograferen bij de spanwijdte van de grootste vogel ter wereld en voel hoe zwaar een struisvogelei is.

Geschiedenis natuurfotografie

‘Geschiedenis van de natuurfotografie’ – in samenwerking met Fotomuseum Den Haag – is een ode aan de nestors van de natuurfotografie. Zie hoe natuurfoto’s vroeger werden gemaakt en hou zelf zo’n antieke camera in je handen.

‘Onderwaternatuur in de Grevelingen’ laat, met beelden van onze beste natuurfotografen, de boeiende en verrassend kleurrijke onderwaternatuur zien van een van de grootste natuurgebieden van Nederland.

Bij de expositie ‘Circulariteit’ zie je hoe PiXlife grotendeels circulair is ingericht en verbouwd en hoe met een zo laag footprint een uniek, spectaculair natuurbelevingscentrum is gerealiseerd. Zo komt het hout van sloopprojecten, zijn het meubilair, AV-materiaal en zelfs de schroeven grotendeels tweedehands.

