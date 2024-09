Nieuwe Leica M11-D combineert analoge fotografie met digitale workflow

terug

Transcontinenta B.V., distributeur van Leica in Nederland, presenteert opnieuw een full-frame meetzoeker camera zonder LCD (een ‘Liquid Crystal Display’, oftewel vloeibare kristallen beeldscherm): de Leica M11-D. Deze nieuwe Leica combineert analoge fotografie met een digitale workflow.

Als geen ander staat het Leica M-systeem synoniem voor legendarische kwaliteit “Made in Germany”. Sinds de introductie van het Leica meetzoekersysteem in 1954 waarderen ’s werelds beste fotografen de Leica M-camera’s en objectieven om hun unieke beeldkwaliteit en intuïtieve bediening en hun waardevastheid. Tot op de dag van vandaag is de Leica M trouw gebleven aan zijn iconische ontwerp en de focus op het essentiële, zonder compromissen.

Hetzelfde geldt natuurlijk voor de nieuwste camera in de M11 familie: de Leica M11-D. Door het ontbreken van een display aan de achterzijde, richt fotograferen met de Leica M11-D zich op de elementaire aspecten van de fotografie, zoals compositie, diafragma, sluitertijd en ISO. In plaats van een display zit er een grote ISO-knop op de achterkant van de camera. Op het gebied van functionaliteit heeft de nieuwe M11-D echter niets ingeleverd.

Leica Content Credentials

Met zijn duidelijke aanpasbaarheid, moderne connectiviteit en op hardware gebaseerde authenticiteitstechnologie, die voor het eerst in een camera geïntroduceerd werd met de M11-P als “Leica Content Credentials”, toont de M11-D zich als een perfecte combinatie van klassieke meetzoekerfotografie en geavanceerde cameramogelijkheden. Met zijn strakke lijnen, de matzwart gelakte oppervlakken, en de afwezigheid van het rode Leica logo, staat de nieuwe M11-D ook voor maximaal understatement in het tijdloze Leica productontwerp.

Dankzij de hardwarematige Leica Content Credentials technologie helpt de nieuwe M11-D de authenticiteit van digitale opnamen te beschermen. De technologie is gebaseerd op het raamwerk beschreven door het Content Authenticity Initiative (CAI) en de open technische standaard van de Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA). De authenticiteit van de foto’s die met de M11-D zijn gemaakt, kan dus op elk moment worden gecontroleerd met een vrij verkrijgbare tool.

Triple Resolution Sensor Technology

De Leica M11-D maakt opnamen mogelijk met een resolutie van 60, 36 of 18 MP. Met een cache van 3 GB zijn continu-opnamen tot 5 foto’s per seconde met 60 MP mogelijk. Het interne geheugen van 256 GB biedt ruim voldoende ruimte voor opnamen. Daarnaast zorgt de krachtige accu ervoor dat de M11-D altijd klaar is op het cruciale moment. De nieuwe telg van het bijzonder compacte full-frame systeem ligt prettig in de hand. Met slechts 540 gram (incl. batterij) is hij 115 gram lichter dan zijn voorganger.

De M11-D is uiterst handig in het gebruik en als een M-camera opent het ook de wereld van de onovertroffen M-objectieven en biedt het toegang tot alle vaste M-brandpuntsafstanden die sinds 1954 gemaakt zijn. In combinatie met de full-frame sensor met Triple Resolution Technology, die exclusief is ontworpen voor de Leica M11 familie, en een native ISO-bereik van ISO 64 tot ISO 50.000, bereikt de Leica M11-D schitterende resultaten met uitstekende ruisprestaties, zelfs bij weinig licht.

Digitale workflow met Leica FOTOS app

Hoewel de Leica M11-D de analoge ervaring overbrengt naar de digitale wereld, beperkt hij zich daar niet toe. Elke fotograaf bepaalt zelf op welk moment de digitale workflow wordt geïntegreerd in het werk met de M11-D. De nieuwe M-Camera biedt naadloze connectiviteit via Bluetooth of een directe kabelverbinding. Als gecertificeerd “Made for iPhone® and iPad®”-product biedt het een bijzonder snelle en comfortabele verbinding met iOS-apparaten.

Verdere instellingen kunnen gemaakt worden met de Leica FOTOS app op de smartphone. De verbinding met de app maakt zo een eenvoudige foto-overdracht, afstandsbediening en geotagging mogelijk. Bovendien kunnen foto’s, onafhankelijk van de camera, worden gecontroleerd en beoordeeld in de Leica FOTOS app op iOS- of Android-apparaten. Aanpassingen zoals de witbalans en de keuze tussen de bestandsformaten DNG en JPEG kunnen ook in de app worden gemaakt. Eenmaal opgeslagen in de Leica FOTOS app, neemt de M11-D de instellingen permanent over. Op deze manier kan de nieuwe M-Camera worden aangepast aan de gewenste vereisten.

Bijpassende accessoires en natuurvriendelijke verpakking

Naast de nieuwe M11-D, zijn er twee bijpassende accessoires van hoogwaardig leer beschikbaar. Een daarvan is een zwarte protector, speciaal ontworpen voor de M11-D met een uitsparing voor de mechanische ISO-draaiknop op de achterkant van de camera. De andere is een draagriem die verkrijgbaar is in zwart en cognac, gemaakt uit één stuk leer en geschikt voor alle camera’s uit de Leica M-serie.

Met een scherpe focus op de toekomst, herontwerpt Leica zijn verpakkingen en introduceert het een nieuw verpakkingsconcept voor Leica-producten, beginnend met de M11-D. De nieuw ontworpen dozen worden geproduceerd in Duitsland en zijn bijna volledig gemaakt van natuurlijk papier.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica M11-D is vanaf nu verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse en de Leica M dealers in Nederland. De verkoopprijs bedraagt € 9.350,00 inclusief btw.

