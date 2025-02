Nieuw in Classic lijn: Leica Summilux-M 50 f/1.4

terug

Deze nieuwe versie van de historische M-klassieker breidt de Leica Classic lijn uit met een objectief dat een ongeëvenaard bokeh levert, de Leica Summilux-M 50 f/1.4.

Leica objectieven hebben een rijke traditie die meer dan 150 jaar teruggaat. In die tijd zijn talloze met de hand vervaardigde meesterwerken ontstaan die nieuwe maatstaven zetten op het gebied van beeldkwaliteit. De legendarische Leica M-objectieven maken al meer dan zeventig jaar deel uit van deze geschiedenis, en elk van hen heeft gezorgd voor iconische foto’s. Sommige van deze klassiekers worden nu opnieuw tot leven gebracht, dit geldt ook voor de nieuwe Leica Summilux-M 50 f/1.4.

De Summilux-M 50 f/1.4 (I) werd in 1959 op de markt gebracht als het allereerste objectief onder de naam Summilux, afgeleid van het Latijnse ‘summa lux’, oftewel ‘maximaal licht’. Sindsdien staat Summilux voor bijzonder lichtsterke Leica objectieven met een diafragma van f/1.4 tot f/1.7. De nieuwe versie combineert de klassieke vintage uitstraling, met ultramoderne technologie, en is het vijfde lid van de Leica Classic-lijn. Net als de Summaron-M 28 f/5.6, de Thambar-M 90 f/2.2, de Noctilux-M 50 f/1.2 ASPH. en de Summilux-M 35 f/1.4, doet zijn tijdloze esthetiek denken aan zijn historische voorganger.

Vintage look plus moderne technische precisie

De optische berekening is gebaseerd op de tweede Summilux-M 50 f/1.4 (II), waarvan een vrijwel ongewijzigde versie tussen 1962 en 2004 werd geproduceerd. Dit objectief staat bekend om zijn indrukwekkende beeldkwaliteit en ongeëvenaard karakter bij volle opening. De nieuwe Summilux-M legt momenten vast in die unieke stijl en biedt bij een volledig geopend diafragma een bijzonder zachte bokeh, wat hem ideaal maakt voor portretfotografie. Wanneer het diafragma verkleind wordt, levert het nieuwe objectief scherpere en contrastrijkere beelden dan zijn historische voorganger. Dit wordt verzekerd door moderne productietechnieken en het gebruik van speciale glassoorten. De nieuwe editie van dit klassieke objectief voldoet aan alle eisen van moderne hoge resolutie M-camera’s. In vergelijking met het historische model biedt hij nog meer creatieve vrijheid dankzij de extra korte scherpstelafstand van 0,7 m.

Zoals alle M-systeemobjectieven draagt de nieuwe Summilux-M trots het label “Made in Germany” en weerspiegelt hij de kwaliteit waarvoor Leica objectieven wereldwijd bekendstaan. Het objectief is met de hand vervaardigd uit massief messing en voorzien van een hoogwaardige, ronde vintage zonnekap. Als het nieuwe standaardobjectief in de Leica Classic lijn verenigt hij een charmante vintage vormgeving met technische precisie van het hoogste niveau. De Summilux-M 50 f/1.4 is het eerste Leica objectief dat wordt geleverd in een geheel nieuw ontworpen verpakking. Deze hoogwaardige dozen bevatten geen plastic, en worden eveneens in Duitsland geproduceerd.

Prijs en beschikbaarheid

De Leica Summilux-M 50 f/1.4 vanaf nu verkrijgbaar bij de Leica Store Amsterdam, de Leica Store Lisse en bij gespecialiseerde Leica dealers in Nederland. De adviesverkoopprijs bedraagt € 3.850,00 incl. btw.

100 jaar Leica: Getuige van een eeuw

In 2025 viert Leica Camera AG het 100-jarig jubileum van de Leica I. Deze camera, die voor het eerst aan het publiek werd gepresenteerd op de Leipziger voorjaarsbeurs in 1925, was de eerste 35mm-camera die in massaproductie werd gemaakt en overtrof alle verwachtingen. Dankzij het compacte en handige formaat opende hij volledig nieuwe fotografische toepassingen. Onder het motto ‘100 Jaar Leica: Getuige van een eeuw’ viert Leica Camera AG deze camera die de wereld van de fotografie wereldwijd revolutionair veranderde. Tijdens internationale evenementen georganiseerd door de Leica landenorganisaties in de grote steden Dubai, Milaan, New York, Shanghai en Tokyo worden het hele jaar door culturele projecten en buitengewone speciale productedities gepresenteerd. Het hoogtepunt van de festiviteiten is de jubileumweek op het hoofdkantoor in Wetzlar in juni. Daarnaast zijn er hoogwaardige tentoonstellingen in het wereldwijde netwerk van Leica Galleries met werken van vooraanstaande fotografen.

