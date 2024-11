70 jaar Leica M: traditie, perfectie, innovatie

terug

Transcontinenta BV, distributeur van Leica in Nederland, kondigt met trots het 70-jarig jubileum van het Leica M-systeem aan.

De gelimiteerde speciale editie: “Leica M Edition 70”

Het Leica M-systeem is iconisch en levendiger dan ooit. Toen de Leica M3 exact zeven decennia geleden werd geïntroduceerd en de basis legde voor het nog altijd bestaande M-systeem, begon een nieuw hoofdstuk in de fotografiegeschiedenis. Geïntroduceerd in 1954, zette de Leica M3 de toon met zijn unieke meetzoeker en is het M-systeem sindsdien continu verder ontwikkeld. De legendarische Leica M6 werd gekenmerkt door de geïntegreerde belichtingsmeting, andere Leica MP-modellen waren speciaal afgestemd op persfotografie, de Leica M9 was ’s werelds eerste digitale full-frame meetzoekercamera en de M (Typ 240) was de eerste met een CMOS-sensor en het eerste seriemodel zonder venster voor het verlichten van de zoekerkaders.

De Leica M Monochrom zorgde vervolgens voor een revolutie in digitale zwart-witfotografie, de Leica M-D was de eerste digitale M die echt aanvoelde als een analoge camera, namelijk door het ontbreken van een display, het huidige model, de M11, biedt directe toegang tot de accu en heeft een Triple Resolution-sensor met resoluties van 60, 36 en 18 Megapixels.

Het Leica M-systeem is altijd compatibel gebleven met oudere producten en klaar voor de toekomst. Zo is de Leica M11-P de eerste camera ter wereld die de echtheid van digitale beelden kan verifiëren dankzij het Content Authenticity Initiative (CAI). Deze focus op de essentie, gecombineerd met de perfecte vakmanschap van Leica, garandeert kwaliteit en consistentie. Waarden die centraal staan in de merkidentiteit.



“De kwaliteit en het vakmanschap van de materialen, de precisie in elke beweging, de zachte klik van de sluiter en de visuele helderheid van de zoeker vormen samen een ervaring die veel verder gaat dan alleen fotograferen”, aldus Mark Shipard, Hoofd Design bij Leica Camera AG.

De Leica M was, en is nog steeds, een geliefde camera onder de beste fotografen, die deze gebruiken voor veel meer dan alleen fotojournalistiek en documentairefotografie. Een M wordt steevast omschreven als een medium voor artistieke vrijheid en individuele visie. Ontelbare belangrijke momenten zouden nooit zijn vastgelegd zonder een Leica M en hun betekenis zou nooit zijn benadrukt zonder de impact van krachtige, cultureel invloedrijke foto’s. Al deze punten zijn voor Leica Camera AG reden genoeg om zeven decennia Leica M te vieren.

Ter gelegenheid van dit jubileum werd de “Leica M Edition 70” vervaardigd als een exclusieve speciale editie. Dit is een uniek verzamelobject bij uitstek en niet alleen voor veeleisende puristen. Met een beperkte oplage van slechts 250 sets combineert de platina gecoate speciale editie klassieke elegantie met precisie vakmanschap, het iconische design van de legendarische Leica M3 met de moderne technologie van het Leica M-systeem. De set bestaat uit een Leica M-A camera, een Leica APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH. objectief, de nieuwe Leicavit M winder en een Leica filmhouder, inclusief film. De “Leica M Edition 70” is niet alleen een prachtig eerbetoon aan de geschiedenis van het Leica M-systeem, maar ook een perfecte investering in de toekomst van de analoge fotografie. De combinatie van tijdloos design en beproefd vakmanschap, evenals de luxueuze platina coating, maakt deze set tot een begeerd item voor veeleisende fotografen en verzamelaars.

De “Leica M Edition 70” is vanaf begin 2025 zeer beperkt leverbaar in de Leica Store Amsterdam en de Leica Store Lisse. De verkoopprijs bedraagt € 22.500,00 inclusief btw.

