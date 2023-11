Wat zijn Content Credentials en wat betekent dit voor de fotografie?

terug

Het is tegenwoordig lastig, zo niet onmogelijk, om zeker te weten of een foto echt is of dat het gaat om een beeld gemaakt met bijvoorbeeld AI-software. Met Ai worden in een handomdraai realistische foto’s gemaakt, die nauwelijks te onderscheiden zijn van ‘traditioneel’ gemaakte foto’s. Dit betekent ook een extra uitdaging voor professionele fotografen, om de betrouwbaarheid van hun werk te waarborgen. Een oplossing is er in de vorm van Content Credentials. Wat is het en wat betekent dit voor de fotografie?

Wat zijn Content Credentials?

Content Credentials helpt fotografen om de echtheid van hun werk te certificeren. Het werkt als een digitale koffer die altijd met een afbeelding meereist, waarin informatie wordt vastgelegd zoals het gebruikte cameramodel, de camera-instellingen en het tijdstip van de opname. Dit geeft autoriteit en authenticiteit aan het werk van een fotograaf. Het geeft antwoord op vragen als: hoe is een foto gemaakt? Is een foto ‘echt’ of gemaakt met AI? En wanneer is dit beeld gemaakt en/of bewerkt?

Content Credentials kunnen op twee manieren worden toegevoegd aan een foto:

Direct na het maken van de foto op de camera, dit kan nu alleen nog met de Leica M11-P

Achteraf in een bewerkingsprogramma, zoals Photoshop

Hoe werkt het?

Momenteel is deze functie dus beperkt tot de Leica M11-P. Maar het is wel beschikbaar als open source en kan dus handmatig worden toegepast in programma’s als Photoshop en Lightroom. Hierdoor kunnen fotografen hun eigen details aan afbeeldingen toevoegen en zo autoriteit opbouwen rondom hun werk.

In de nieuwste versie van Photoshop zit bijvoorbeeld de mogelijkheid om Content Credentials toe te voegen. Als gebruiker kun je informatie over je afbeelding toevoegen aan het bestand, zoals de maker van een foto, welke bewerkingsopties je hebt gebruikt en andere relevante informatie. Deze gegevens worden vervolgens toegevoegd aan het bestand en blijven altijd bewaard. Ook als iemand de foto bewerkt, wordt deze metadata overgenomen.

Maak jij gebruikt van Photoshop voor het bewerken van foto’s? In onderstaande video kun je zien hoe Content Credentials werken in Photoshop:

Tip: lees het artikel over de eerste Leica camera met Content Credentials.

Wat betekent dit voor de fotografie?

Aangezien het niet mogelijk is metadata uit een foto te verwijderen, is deze functie erg interessant voor professionele fotografen. Het breidt de mogelijkheden uit voor het beschermen van auteursrecht en het opsporen van misbruik van foto’s. Vooralsnog wordt deze functie nog beperkt gebruikt, maar juist als fotografen massaal aan het opslaan van deze informatie gaan, zal het echt het beoogde effect gaan hebben. Namelijk een grotere betrouwbaarheid van de professionele fotografie. Hieronder valt ook beeld dat gemaakt is met AI, want ook die informatie kan met Content Credentials opgeslagen worden.

Het is dan ook te verwachten dat Content Credentials zal gaan samenwerken met andere fabrikanten om deze technologie en software te integreren in andere camera’s. Zo heeft ook Nikon aangekondigd om Content Credentials toe te gaan voegen aan de camera’s. Toch blijft de discussie bestaan hoe de wereld van de fotografie AI kan omarmen en wat deze ontwikkeling betekent voor de toekomst. Content Credentials is in ieder geval één van de puzzelstukjes op deze weg.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom professionele fotografie? Meld je dan aan voor de Pf nieuwsbrief.

Bekijk ook deze items