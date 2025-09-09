Nederlands Fotomuseum kondigt opening pakhuis Santos aan: februari 2026

terug

Het Nederlands Fotomuseum maakt vandaag bekend dat de feestelijke opening in het nieuwe museumgebouw, pakhuis Santos, in februari 2026 zal plaatsvinden. Daarmee verhuist het museum definitief naar de historische Rotterdamse havenlocatie, waar het zich opmaakt voor een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan.



Nederlands Fotomuseum – vooraanzicht pakhuis Santos © Foto Studio Hans Wilschut



De belangrijkste partners van het museum zijn geconsulteerd voorafgaand aan de keuze voor een opening begin volgend jaar. Deze beslissing biedt ruimte voor zorgvuldige voorbereiding en maakt het mogelijk dat de nieuwe directie van het museum, die momenteel wordt geworven, de opening op passende wijze kan leiden.

Over het wervingstraject laat de Raad van Toezicht van het museum weten dat dit inmiddels in gang is gezet. “Het proces verloopt zorgvuldig, transparant en volgens de richtlijnen van de Governance Code Cultuur,” aldus de RvT. “We betrekken stakeholders actief bij deze zoektocht; medewerkers hebben bovendien formeel inspraak in de benoeming. Zo wordt er breed meegedacht over het toekomstige leiderschap van het museum.”

Zodra uit dit traject een concrete openingsdatum voortvloeit, zal deze onmiddellijk bekend worden gemaakt. Zo kunnen stakeholders en geïnteresseerden zich tijdig verheugen en voorbereiden op de feestelijke opening van het museum in zijn nieuwe thuis. Eén groep in het bijzonder krijgt echter voorrang: pakhuis Santos opent in december van dit jaar alvast de deuren voor scholieren uit Rotterdam en omstreken. Zij krijgen als eerste de kans om het nieuwe thuis van de nationale fotografie te verkennen.

Het museum betreurt dat er onduidelijkheid is ontstaan over de verhuizing naar pakhuis Santos en weet dat er in de (sociale) media door sommigen is gesuggereerd dat het museum in de laatste week van september zou opengaan. Een dergelijke datum is echter niet publiekelijk door het museum zelf gecommuniceerd.

Hoewel een opening later in het najaar van 2025 technisch haalbaar zou zijn geweest, is de keuze voor februari bewust gemaakt, met oog op zorgvuldige voorbereiding en betrokkenheid van partners. Zo krijgt het museum de ruimte om onder nieuw leiderschap een feestelijke en goed georganiseerde opening te realiseren. De opening van pakhuis Santos markeert daarmee niet alleen een fysieke verhuizing, maar ook een nieuw hoofdstuk voor de nationale fotografie; een moment om naar uit te kijken voor liefhebbers uit binnen- en buitenland.

