Ruben Lundgren nieuwe Senior Curator Nederlands Fotomuseum

Het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam heeft curator en fotograaf Ruben Lundgren (1983) benoemd tot Senior Curator. Per 1 oktober 2025 versterkt hij het curatorenteam van het museum. Lundgren volgt Frits Gierstberg op, die ruim dertig jaar een bepalende rol speelde in de inhoudelijke koers van het museum.

Met deze benoeming onderstreept het Nederlands Fotomuseum zijn ambitie om zijn unieke Collectie van meer dan 6,5 miljoen objecten nationaal en internationaal sterker te positioneren. Lundgren brengt een zeldzame combinatie van ervaring mee: als curator, fotograaf, beeldredacteur en tentoonstellingsmaker was hij actief in toonaangevende instellingen wereldwijd. Zijn multidisciplinaire aanpak en internationale netwerk maken hem bij uitstek geschikt om het fotografische erfgoed van het museum in een hedendaagse, mondiale context te plaatsen.

Ruben Lundgren (Hilversum, 1983) is een Nederlandse curator en fotograaf met een internationale staat van dienst. Hij verwierf bekendheid als helft van het conceptuele fotografenduo WassinkLundgren, met als hoogtepunt de bekroonde publicatie Empty Bottles. Na het behalen van zijn master fotografie aan de Central Academy of Fine Arts (CAFA) in Beijing ontwikkelde hij een sterke band met de hedendaagse Chinese fotografie.



Lundgren werkte als fotojournalist voor de Volkskrant, was actief als verzamelaar voor The Archive of Modern Conflict, en stelde tal van tentoonstellingen en publicaties samen. Met fotograaf Martin Parr realiseerde hij het standaardwerk The Chinese Photobook: From the 1900s to the Present. Ook publiceerde hij fotoboeken als MeNu, Real Dreams en Ellen Thorbecke: Van Peking tot Parijs, dat hij in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum ontwikkelde.



Recent was hij betrokken bij de reizende tentoonstelling NL Imagined, gemaakt in samenwerking met curator He Yining, waarin een eigentijds en veelzijdig beeld van Nederland centraal staat. Lundgrens werk maakt deel uit van toonaangevende collecties, waaronder het Stedelijk Museum Amsterdam, The Archive of Modern Conflict (Londen) en het CAFA Art Museum (Beijing).

