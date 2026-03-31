Een reis door de wereld van voedsel en veerkracht in het Nederlands Fotomuseum

Van 11 juni tot en met 1 november 2026 presenteert het Nederlands Fotomuseum Good Food. Een reis door de wereld van voedsel en veerkracht. De tentoonstelling brengt een wereldwijde gemeenschap van boeren, tuinders, denkers en wetenschappers in beeld die werken aan duurzame manieren om voedsel te verbouwen.

Dinavence Ekibahirire, organic smallholder farmer Karubuguma, Uganda 2022 © Ruud Sies

Sinds 2017 reizen fotograaf Ruud Sies en creative producer Hanneke van Hintum langs 120 pioniers in duurzame landbouw en voedselproductie in 22 landen op vijf continenten. In fotografie en video portretteert Sies hen in hun eigen omgeving, met aandacht voor hun menselijkheid en overtuigingen. Uit deze nog steeds groeiende verzameling verhalen toont het Nederlands Fotomuseum ongeveer veertig fotografische en filmische portretten die de diversiteit en veerkracht van deze pioniers laten zien.

Beeldverhalen over menselijke veerkracht

De expositie neemt bezoekers mee van kleinschalige boeren in Oeganda en urban farmers in India, tot een Siciliaanse boer en patissier, en een Nederlandse pionier in regeneratieve landbouw. Per persoon of gemeenschap worden naast hun portret, ook beelden van hun land, werkplek of directe omgeving getoond. Hierin wordt de relatie tussen mens en landschap zichtbaar.

In korte videoportretten komen de geportretteerden aan het woord. Hun verhalen zijn persoonlijk en concreet, en maken duidelijk hoe samenwerking met de natuur in de praktijk vorm krijgt. In een tijd waarin het landbouwdebat vaak wordt gedomineerd door verlies en crisis, kiest de tentoonstelling nadrukkelijk voor een hoopvol perspectief: de urgentie is voelbaar, maar de toon blijft optimistisch

Homestead of Dinavence Ekibahirire Karubuguma, Kitagwenda District © Ruud Sies

Gezonde voedselsystemen als perspectief

De tentoonstelling laat verder zien dat gezonde voedselsystemen mogelijk zijn, gebaseerd op samenwerking met de natuur en zonder roofbouw. Nieuwe wetenschappelijke inzichten en technologieën worden gecombineerd met eeuwenoude boerenkennis. Naast boeren en tuinders komen ook denkers en onderzoekers aan het woord. Bijvoorbeeld onderzoeker en biologisch boer Meino Smit, schrijver Carolyn Steel en biologisch boer en oprichter van de Soil Association Patrick Holden. Hun bijdragen plaatsen de persoonlijke verhalen in een bredere culturele, ecologische en economische context en laten zien hoe duurzame landbouw wereldwijd vorm krijgt.

Over de makers

Ruud Sies werkt langdurig aan documentaire projecten waarin de mens en zijn omgeving centraal staan. Zijn werk kenmerkt zich door een invoelende beeldtaal. Hanneke van Hintum is als creative producer en mede-initiatiefnemer van Resilience Food Stories verantwoordelijk voor de organisatie, redactie en ontwikkeling van het project. Good Food is samengesteld door curator Frits Gierstberg en onderdeel van het internationale project Resilience Food Stories. Frits Gierstberg is kunsthistoricus en freelance curator, docent, onderzoeker en schrijver.

Praktische informatie

Tentoonstelling: Good Food. Een reis door de wereld van voedsel en veerkracht

Locatie: Nederlands Fotomuseum, Rotterdam

Data: 11 juni tot en met 1 november 2026

Fotografie en film: Ruud Sies

Ruimtelijke vormgeving: AMORV (Jamie van Lede en Mira Matić)

Grafische vormgeving: Mark de Leeuw en Masja van Deursen

Filmeditor: Maurice Leentvaar

