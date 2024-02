Renovatie nieuwe pand Nederlands Fotomuseum voltooid

terug

De renovatiefase van Pakhuis Santos, het toekomstige thuis van het Nederlands Fotomuseum, is afgerond. Na ruim twee jaar renoveren nam Birgit Donker, directeur van het Nederlands Fotomuseum, de sleutel in ontvangst van Durk Burgy van Burgy Bouwbedrijf. Het Nederlands Fotomuseum begint nu aan een spannende volgende fase, de inrichting van het museum.

© Sebiha Oztas. Oplevering Santos Nederlands Fotomuseum.

Start inrichting museum

Tijdens deze fase worden de museale functies van het museum definitief ingevuld. Pakhuis Santos biedt nieuwe mogelijkheden voor tentoonstellingen, educatieve programma’s en culturele evenementen. Het belooft een bruisende plek te worden voor liefhebbers van visuele verhalen die ertoe doen, fotografen en kunstenaars.

© Sebiha Oztas. Oplevering Santos Nederlands Fotomuseum.

Birgit Donker reageerde enthousiast met het bereiken van deze mijlpaal: “We zijn verheugd over de voltooiing van de renovatiefase en kijken uit naar de opening van onze nieuwe locatie volgend jaar op Katendrecht. Dit nieuwe hoofdstuk stelt ons in staat onze missie voort te zetten om fotografie te vieren, te verkennen en te promoten als een krachtig medium.“

Nieuwe locatie Nederlands Fotomuseum

Het Nederlands Fotomuseum, sinds 2007 gevestigd in Las Palmas op de Wilhelminapier in Rotterdam, kocht Pakhuis Santos in 2023 dankzij een schenking van stichting Droom en Daad. Het Nederlands Fotomuseum krijgt in Santos acht verdiepingen ter beschikking. Hier is ruimte voor tentoonstellingen, de eigen Collectie, ateliers, een fotoboekwinkel en educatie-ruimtes. Ook krijgt het pand een rooftoprestaurant met uitzicht over Rotterdam. Het fotomuseum neemt in de tweede helft van 2025 het gebouw in gebruik.

