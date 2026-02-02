Zippora Elders algemeen & artistiek directeur van het Nederlands Fotomuseum

terug

Het Nederlands Fotomuseum kondigt de aanstelling aan van Zippora Elders Tahalele als algemeen & artistiek directeur per 13 april 2026. Elders, een toonaangevende internationale curator, wordt verantwoordelijk voor de strategische koers, visie en profilering van het museum. Samen met een in de toekomst aan te stellen zakelijk directeur vormt zij een tweehoofdig collegiaal bestuur.

Zippora Elders, Credits Coco Olakunle

Elders is momenteel Senior Curator bij het Van Abbemuseum. Eerder was zij onder meer Head Curatorial Department & Outreach van Gropius Bau in Berlijn, Co-Curator van Sonsbeek 20 → 24, Directeur van Kunstfort bij Vijfhuizen en Curator bij Foam. Zij studeerde onder andere kunstgeschiedenis en volgde de masterspecialisatie museumconservator aan de Universiteit van Amsterdam. Elders vervult advies- en bestuursrollen en zet zich al jaren in voor een gezonde en inclusieve cultuursector. Zij realiseerde meer dan zeventig tentoonstellingen en werkte met talloze kunstenaars, fotografen en makers.

Overstijgende positionering en artistieke visie

Elders laat weten uit te kijken naar haar start in april. “Ons erfgoed is een basis van onze cultuur. En cultuur houdt mensen creatief, geïnformeerd en verbonden. Fotografie maakt nieuwsgierig, zet aan tot langer kijken en leren, de realiteit tegen het licht houden en met elkaar in gesprek gaan. Het Nederlands Fotomuseum en de fotografie staan midden in de wereld en de actualiteit. We beïnvloeden allemaal hoe de toekomst eruit zal zien.”



Ook verheugt zij zich op de volgende fase van het Nederlands Fotomuseum: “Het gebouw, de Collectie, sterke Rotterdamse relaties en het specialistische team: er is een prachtig museum neergezet en het is een eer daarop te mogen voort- en uitbouwen.”

De nieuwe directeur-bestuurder begint op 13 april. Haar eerste prioriteiten zijn kennismaken met de organisatie en het ontwikkelen van een vernieuwende positionering, strategie en artistieke visie voor het museum. Elders: “Ik kijk ernaar uit om met het team met deze grootse Collectie te werken. We zullen een dynamische, interdisciplinaire programmering maken waarin terugblikken en hedendaagse ontwikkelingen samen opgaan.”

Bekijk ook deze items