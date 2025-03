Eddy van Wessel spreekt in Kasteel Woerden

terug

De hoofdgast op maandag 7 april 2025 is oorlogsfotograaf Eddy van Wessel. Fotografencafé Kasteel Woerden stelt het zeer op prijs dat Eddy zal vertellen over zijn recente werk in de Oekraïne.

© Eddy van Wessel

Hij heeft zich gespecialiseerd in het vastleggen van conflicten en rampen wereldwijd, met publicaties in gerenommeerde tijdschriften zoals Stern, Paris Match en The Washington Post Magazine. Zijn werk wordt gekenmerkt door een focus op het menselijke aspect van conflicten, waarbij hij de verhalen vertelt van degenen die direct door oorlog worden getroffen.

Zijn werk uit Oekraïne is tot half mei te zien in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, onder de titel ‘War Stories. Ukraine up close’. Daarnaast verscheen er ook de documentaire ‘Eddy’s Oorlog’, waarin filmmaker Joost van der Valk Van Wessel volgde tijdens zijn werk aan de frontlinies in Oekraïne.

NB. De aanwezigheid van Eddy is onder voorbehoud. (volg onze website)

