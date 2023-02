Eddy van Wessel winnaar Zilveren Camera 2022 

terug

Tijdens een feestelijke uitreiking werd afgelopen vrijdag fotograaf Eddy van Wessel benoemd tot winnaar Zilveren Camera 2022. Hij kreeg de prijs, de Zilveren Camera wisseltrofee en een cheque van € 10.000 uit handen van Barbara Wolfensberger, Directeur-Generaal Cultuur en Media. Het is de eerste keer dat een fotograaf voor de vierde keer de Zilveren Camera wint.

Natalia Toret, juryvoorzitter Zilveren Camera: “De jury koos dit jaar unaniem voor de indrukwekkende serie ‘Ruïnes voor de vrijheid’ die Van Wessel het afgelopen jaar maakte van de oorlog in Oekraïne. De beelden maakten diepe indruk op de jury. Iedere foto slaat een nagel in je ziel en bij het zien van het volgende beeld gaat deze steeds een stukje dieper. Van Wessel brengt de slachtoffers van de oorlog met veel respect en discretie in beeld. Er zit een mooie gelaagdheid in de beelden en iedere foto in de serie is goed, urgent, compleet en vertelt een nieuw verhaal. Deze fotograaf verstaat zijn vak.”

ZAHRA REIJS WINT PAUL PETERS FOTOPRIJS



De Paul Peters Fotoprijs, de prijs voor sociale fotografie, werd door Eva Peters, dochter van de naamgever van de prijs, uitgereikt aan Zahra Reijs met de serie ‘Dear Future’. Zij won ook met deze serie de derde prijs in de categorie Portret. “De beelden van jongeren uit generatie Z zijn volgens de jury verrassend, prikkelend en confronterend. In een tijd waarin identiteit en het benoemen ervan soms tot hokjesgeest en versplintering leidt, zijn zij tien passen verder en rekken ze het begrip identiteit juist op”, aldus Nicole Segers, juryvoorzitter Paul Peters Fotoprijs. “Hoogstaande fotografie, met oog voor detail en met exact de juiste emotie. De jury bleef ernaar kijken en voelde een lichtpuntje en inderdaad hoop.”

MARIEKE VAN DER VELDEN & PHILIP BRINK WINNEN PRIJS VOOR STORYTELLING 2022

Ouders schrijven brief

De Prijs voor Storytelling werd uitgereikt door wethouder Arno Scheepers en ging dit jaar naar Marieke van der Velden en Philip Brink. Zij maakten samen de serie ‘Children of the Labyrinth’. Hierin schrijven vluchtelingen een brief aan hun kinderen, zodat ze later begrijpen waarom ze hun vaderland moesten verlaten. Boven alles roemt de jury de gedrevenheid van Van der Velden en Brink, die alle middelen en mogelijkheden aangrijpen om pretentieloos en onvermoeibaar de verhalen te vertellen die we liever niet zien. Het resultaat is een project dat geen enkele kijker onberoerd laat. Het menselijke vermengt zich met het onmenselijke. De esthetiek maakt het werk aantrekkelijk en vergoot daarmee de toegankelijkheid. ‘Children of the Labyrinth’ is een groot voorbeeld van de maatschappelijke rol van fotografie en is daarmee een zeer terechte winnaar van Zilveren Camera Prijs voor Storytelling 2022.

Alle foto’s zijn te zien tot en met 2 april tijdens de tentoonstelling in Museum Hilversum.