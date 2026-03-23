Vincent Mentzel bij Fotografencafé Kasteel Woerden

Maandag 13 april 2026 | Vincent Mentzel. ‘Van Analoog tot Digitaal tot Smartphone fotografie ‘

Vincent Mentzel vertelt over zijn lange carrière als fotograaf. Hij gaat terug naar zijn eerste jaren in de donkere kamer; zijn leerervaring bij het Maria Austria Instituut en zijn geslaagde carrière als fotojournalist in dienst van de NRC. In die periode fotografeerde hij tal van politici en maakte hij boeiende reizen. Sinds 2010 organiseert Vincent exposities, jureert hij fotowedstrijden. Sinds 2011 is de smartphone zijn camera. Het resultaat is boeiend. Rond zijn 80ste jaar verschijnt het boekje ‘Handpalmfotografie’.

Vincent Menzel (1945) behoort tot de meest invloedrijke Nederlandse fotografen van de afgelopen decennia. Zijn carrière is nauw verweven met de politieke en culturele geschiedenis van Nederland. In recent werk verkent hij de mogelijkheden van digitale en mobiele fotografie. Dit is een teken van zijn voortdurende nieuwsgierigheid en vitaliteit als beeldmaker.

Vanaf 21.15 uur is er gelegenheid om je foto’s te laten reviewen door professionele fotografen.

Reserveren niet nodig.

Aanvang 19.30 uur | Kasteel Woerden, Woerden

Bekijk ook deze items