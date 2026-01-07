Theo Bosboom bij Fotografencafé Kasteel Woerden

terug

Het Fotografencafé Kasteel Woerden organiseert op Maandag 2 februari 2026 een gevarieerd Theo Bosboom natuur- en landschapsfotograaf.

© Theo Bosboom

Theo Bosboom staat bekend om zijn vermogen steeds weer nieuwe invalshoeken te vinden voor zijn foto’s en series. In deze presentatie laat Theo zijn visie en werkwijze zien aan de hand van een aantal van zijn recente projecten: De invasie van de spinselmotten en Flowerscapes, blik vanaf de bodem . Ook komen de projecten Shaped by the sea:gefotografeerd in landen langs de Atlantische kust van Europa en Terug naar IJsland aan bod. Laat je inspireren door zijn creatieve blik, zijn prachtige beelden en zijn enthousiasme!

© Theo Bosboom

De beelden van Theo Bosboom verschijnen in bekende tijdschriften zoals National Geographic (NL) en BBC Wildlife magazines en het NRC. Hij werd onderscheiden bij de Zilveren camera, Wildlife photographer of the year en European Wildlife photographer of the year.

Bosboom publiceerde tot nu toe vijf fotoboeken, waaronder Terug naar IJsland en zijn laatste boek Flowerscapes – Blik vanaf de bodem.

Vanaf 21.15 uur is er gelegenheid je foto’s te laten reviewen door professionele fotografen.

https://fotografencafekasteelwoerden.nl/ Reserveren niet nodig.

Aanvang 19.30 uur | Kasteel Woerden, Woerden

Bekijk ook deze items