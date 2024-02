Documentaire Eddy’s Oorlog: portret van een oorlogsfotograaf

terug

In dit indrukwekkende portret volgt filmmaker Joost van der Valk de oorlogsfotograaf Eddy van Wessel tijdens zijn verslaglegging van de oorlog in Oekraïne. Joost van der Valk is filmmaker, Emmy Award- en BAFTA-winnaar, oorlogsfotograaf Eddy van Wessel is viermaal Zilveren Camera-winnaar. De documentaire speelt zich af rondom de frontlinie en in het heetst van de strijd. Dit levert een uniek kijkje op in zijn werkwijze, zijn visie en zijn vermogen om een oorlog te observeren én vast te leggen.

De ultieme foto

Vier seizoenen lang reist Eddy van Wessel langs de Oekraïense frontlinies. Nu hij zich als Nederlands meest bekroonde oorlogsfotograaf in de nadagen van zijn succesvolle carrière bevindt, wil hij nog eenmaal de ultieme foto maken, het beeld dat het hele conflict samenvat en dat alle worstelingen, trauma’s en tegenslagen die hij heeft moeten doorstaan de moeite waard maakt. Filmmaker, Emmy Award- en BAFTA-winnaar Joost van der Valk (Satudarah – One Blood) volgde hem in deze laatste periode in zijn kielzog en documenteert zo hoe Van Wessel de oorlog via ontmoetingen en interacties met Oekraïners beleeft en vastlegt. Aan de andere kant van de lens ben je echter niet immuun voor al het oorlogsleed. Hoe functioneer je als fotograaf in de surreële werkelijkheid van een oorlog?

Eddy’s Oorlog is vanaf 29 februari in geselecteerde theaters te zien, veelal met Q&A met regisseur en/of Eddy van Wessel. Eddy’s Oorlog is een productie van Zeppers Film, in coproductie met BNNVARA.

Over Eddy van Wessels

Een documentairefotograaf die het leven op het randje in alle aspecten vastlegt. Het is in het grensgebied dat Eddy van Wessels werk ontstaat, waar zijn werk veelal antwoord probeert te geven op de vraag “gebeurt dit werkelijk en waarom?”. De kijker wordt heen en weer geslingerd tussen de waanzin van geweld en de menselijke kracht tot overleven. Zijn foto’s zijn het resultaat van zijn doorzettingsvermogen, eigenwijsheid en diepe interesse in zijn medemensen, en zijn nieuwsgierigheid naar wat oorlog met de mens – en zijn medemens – doet.

Diep van binnen zijn de foto’s van Van Wessel een expliciet protest tegen oorlog en het streven van de mens om groter te zijn dan zijn lijden. Zijn projecten omvatten vele reizen naar hetzelfde gebied, waardoor hij de mensen en de regio leert kennen. Zijn project in Irak en Syrië begon in 2003 en loopt nog steeds. Hij doet sinds 2022 intensief verslag van de oorlog in Oekraïne.

Eddy van Wessel werkte samen met internationale tijdschriften als Stern, Paris Match, LeMonde2, Trouw, Der Spiegel en The Washington Post Magazine. Hij won vele (inter)nationale prijzen met werk uit Tsjetsjenië, Irak, Syrië en Oekraïne.

