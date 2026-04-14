Debutant: Jet ter Halle met ‘De strijd en veerkracht na de val’

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze keer: fotograaf Jet ter Halle met De strijd en veerkracht na de val: Afghaanse vrouwen die leven onder de Taliban.

© Jet ter Halle. ‘My husband wants me to wear the burka when I go outside. When I first wore the burka, my eyes hurt and it was difficult to breathe. Now I am used to it. I think everyone should choose for themselves what to wear. A hijab, a burka, it should be a choice.’ Kabul, Afhanistan, 13 March 2024.

Over deze serie

De fotograaf over deze serie: ‘‘Deze documentaire belicht de strijd en de veerkracht van Afghaanse vrouwen die sinds augustus 2021 onder het Taliban regime leven. In februari en maart 2024 reisde ik naar verschillende regio’s in Afghanistan om naar deze vrouwen te luisteren en hen een stem te geven. In een land waar meer 90% van de bevolking nu onder de armoedegrens leeft, worden vrouwen en meisjes geconfronteerd met systematische schendingen van hun grondrechten: meisjes boven de 12 mogen niet naar school, vrouwen mogen niet werken en ze mogen zich alleen in het openbaar vertonen met bedekt gezicht en lichaam, vergezeld van een mannelijke voogd. Jezelf uitspreken en in beeld laten brengen in een land waarin angst en onderdrukking heersen zijn daden van moed en hoop. Deze meisjes en vrouwen zijn helden.’

© Jet ter Halle. Farzana (18 years old): ‘I hope to become a doctor so that I can serve my country. I want there to be peace in my country so I can have a good life and work to have a nice house. I want justice in my country so we can develop and succeed. Now I cannot go to school and am sitting at home. We teach our siblings what we learnt in school and help in the household.I hope our country can live in peace and the Taliban will let us go to school.’



© Jet ter Halle. This is a school for children living on the streets. Many of these children have lost 1 or both parents. Khadija (25), opened this school 1 year ago. She is a role model for these girls. She has set up a business where Afghan girls and women make traditional clothes and carpets. The profits from this business set up this school. Their dreams of becoming teachers, engineers or doctors have come back to life. Kabul, March 13 2024.



© Jet ter Halle. A young girl collecting water to bring home. Kabul, March 11 2024.

Over de fotograaf

Jet ter Halle (1988), studeerde fotojournalistiek in Parijs (Spéos International Photography School). Jet is een Nederlandse documentaire fotograaf die zich toelegt op het documenteren van maatschappelijke vraagstukken. Ze wil een dialoog op gang brengen door haar publiek te confronteren met de ervaringen van haar onderwerpen. Studie: Fotojournalistiek, afgestudeerd in 2023 aan Spéos International Photography School in Parijs.

Publicaties en prijzen

Pf#7 Debuut (2023), Freedom Seekers (afstudeerproject)

Expositie Freedom Seekers, Oktober 2023, Stadskant, Gouda

Algemeen Dagblad | 11-08-2024 | Afghanistan

Algemeen Dagblad | 19-10-2024 | Nog net op de foto, vordat het niet meer mocht (Portretten en quotes van mensen uit Afghanistan).

Paris Match | 26 november 2024 | Winnaars Paris Match

Le Grand Prix Paris Match du Photoreportage étudiant (Paris Match, 22 november 2024) met de serie: ‘The fight & resilience after the fall: Afghan women living under the Taliban’.

