Debutant: Jet ter Halle met ‘De strijd en veerkracht na de val’
Deze keer: fotograaf Jet ter Halle met De strijd en veerkracht na de val: Afghaanse vrouwen die leven onder de Taliban.
Over deze serie
De fotograaf over deze serie: ‘‘Deze documentaire belicht de strijd en de veerkracht van Afghaanse vrouwen die sinds augustus 2021 onder het Taliban regime leven. In februari en maart 2024 reisde ik naar verschillende regio’s in Afghanistan om naar deze vrouwen te luisteren en hen een stem te geven. In een land waar meer 90% van de bevolking nu onder de armoedegrens leeft, worden vrouwen en meisjes geconfronteerd met systematische schendingen van hun grondrechten: meisjes boven de 12 mogen niet naar school, vrouwen mogen niet werken en ze mogen zich alleen in het openbaar vertonen met bedekt gezicht en lichaam, vergezeld van een mannelijke voogd. Jezelf uitspreken en in beeld laten brengen in een land waarin angst en onderdrukking heersen zijn daden van moed en hoop. Deze meisjes en vrouwen zijn helden.’
Over de fotograaf
Jet ter Halle (1988), studeerde fotojournalistiek in Parijs (Spéos International Photography School). Jet is een Nederlandse documentaire fotograaf die zich toelegt op het documenteren van maatschappelijke vraagstukken. Ze wil een dialoog op gang brengen door haar publiek te confronteren met de ervaringen van haar onderwerpen. Studie: Fotojournalistiek, afgestudeerd in 2023 aan Spéos International Photography School in Parijs.
Publicaties en prijzen
- Pf#7 Debuut (2023), Freedom Seekers (afstudeerproject)
- Expositie Freedom Seekers, Oktober 2023, Stadskant, Gouda
- Algemeen Dagblad | 11-08-2024 | Afghanistan
- Algemeen Dagblad | 19-10-2024 | Nog net op de foto, vordat het niet meer mocht (Portretten en quotes van mensen uit Afghanistan).
- Paris Match | 26 november 2024 | Winnaars Paris Match
- Le Grand Prix Paris Match du Photoreportage étudiant (Paris Match, 22 november 2024) met de serie: ‘The fight & resilience after the fall: Afghan women living under the Taliban’.