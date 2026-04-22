Debutant: Gerard Geijtenbeek met ‘Roma Village’

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze keer: fotograaf Gerard Geijtenbeek met Roma Village.

© Gerard Geijtenbeek

Over deze serie

Wanneer de weg allang is overgegaan in een modderig pad ergens aan de grens tussen Roemenië en Hongarije doemt een kleine nederzetting van Roma op. Sommigen leven nog in plaggehutten, anderen hebben met behulp van de lokale kerk een iets minder primitief huisje van leem en stroblokken kunnen bouwen. Elektriciteit is er wel, stromend water of sanitaire voorzieningen niet.

Water wordt gehaald uit een put aan de rand van het dorp. Als toilet worden houten poepdozen en een poeltje tussen het riet gebruikt. Geld voor medicijnen of andere medische voorzieningen is er niet. Kinderen gaan niet naar school. Toch is het opvallend hoe gastvrij de mensen zijn als ze hun huisjes laten zien. Bij het verlaten van het dorp ruziën een aantal dorpelingen wel over het eten van aangereden hond die avond.

© Gerard Geijtenbeek

© Gerard Geijtenbeek

© Gerard Geijtenbeek

Over de fotograaf

Gerard Geijtenbeek (1959) fotografeert sinds zijn jeugd. Hij werkte een aantal jaren in het landbouwonderwijs. Vervolgens was hij ruim dertig jaar ondernemer met bedrijven in diverse landen in Europa. Na de verkoop hiervan voltooide hij de School voor Fotografie in Utrecht (2024). Hij is betrokken bij Schuldhulpmaatje.

