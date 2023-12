Debutant: Berber Rip met Witte Wieven

terug

In deze online serie brengen we een hommage aan de (vele) fantastische inzendingen van fotografen voor de Pf print-rubriek ‘Debuut’ die niet in het print magazine zijn verschenen. Zij blijven niet onopgemerkt en we moedigen iedereen zeker ook aan om nieuw werk op te blijven sturen. Dat kan door onze nieuwsbrief in de gaten te blijven houden voor de oproepjes. Deze week: fotograaf Berber Maria Rip.

© Berber Maria Rip

Witte wieven

Berber Rip: ‘In oude Nederlandse volksverhalen worden mist en nevelflarden boven velden en heide gezien als dansende vrouwen, gekleed in witte jurken en sluiers. Zij worden ook wel ‘witte wieven’ genoemd. Volgens sommige sagen zijn het kwaadaardige heksen. Volgens andere verhalen zijn het wijze vrouwen met genezende krachten, die in de toekomst kunnen kijken.

‘Sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door mist, en de verhalen over deze folkloristische wezens. Het geeft de wereld een magische en sprookjesachtige sfeer die ik soms mis in het dagelijks leven. In deze serie verbeeld ik de leefomgeving van de witte wieven, in een combinatie van landschappen, stillevens en zelfportretten. Op die manier wil ik de schoonheid van de natuur tonen, en de magische witte wieven tot leven wekken.’

© Berber Maria Rip

© Berber Maria Rip

© Berber Maria Rip

© Berber Maria Rip

Bio van de fotograaf

Berber Maria Rip (1980) heeft culturele wetenschapsstudies gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht. Recent rondde zij de fotografie opleiding af aan de School voor Fotografie in Utrecht.

In haar fotografie richt zij zich vooral op het vertellen van verhalen, waarbij zij inspiratie haalt uit de haar omringende natuur en culturele erfgoed. Kijk op de website van de fotograaf voor meer informatie.

