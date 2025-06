Winnaars Oog op de Natuur 2025   

terug

Vijf impactvolle projecten hebben een beurs gekregen van Oog op de Natuur. De beurzen, waarvan één de Talentprijs, zijn bedoeld voor fotografen en visuele verhalenvertellers die met betekenisvolle projecten mensen bewust maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die de mens daarin speelt. Oog op de Natuur, de stichting voor beeld met impact, reikt jaarlijks deze beurzen uit die variëren van € 5.000 – € 15.000. De beursuitreiking vond plaats op 12 juni in het Akoesticum in Ede.

© Tanja Engelberts, Het Veld

De beurzen gingen naar Tanja Engelberts voor haar project ‘Het Veld’, Luuk van Raamsdonk voor zijn project ‘The Shape of Knowing’. Sanne De Wilde voor ‘The Trilogy of Togetherness: Shine your O(e)IL’ en Split Collective voor ‘Broken Paths’.

© Sanne De Wilde, 2025_TIOTC Expo RATP

© Luuk van Raamsdonk, Shape of

De Talentprijs ging naar Eveline van Hamond voor haar project ‘Daar tussen de Zwarte Bergen’.

© Eveline van Hamond, What they left

Record aantal beursaanvragen

‘We hebben dit jaar een record aantal beursaanvragen (meer dan 150) ontvangen’, aldus Theo Bosboom coördinator van Stichting Oog op de Natuur. ‘Alle inzendingen zijn beoordeeld door een deskundige, externe toekenningscommissie, bestaande uit ervaren mensen uit de wereld van de fotografie. Dit jaar zijn dit Annette Behrens, Loek Buter, Diana Bokje, Bart Siebelink en Jeroen Toirkens. Na zorgvuldige afweging hebben zij vijf projecten geselecteerd die veel belovend zijn en een beurs ontvangen’, waaronder één talentprijs’.

Talentprijs

De Talentprijs is voor een jonge talentvolle fotograaf tot en met 30 jaar. De winnaar hiervan krijgt niet alleen een beursbedrag van Oog op de Natuur. Maar ook inhoudelijke begeleiding van National Geographic, een publicatie in het magazine (Nederlandse editie) en een waarde cheque van Cameranu’.

De beurswinnaars met hun projecten:

Tanja Engelberts met ‘Het Veld’

Een project over de impact van decennialange gaswinning in Groningen en de geleidelijke ontmanteling van het winningsgebied. Meer informatie

Luuk van Raamsdonk – 'The Shape of Knowing'

Een persoonlijk beeldend onderzoek naar de relatie tussen vogels en mensen, classificatie en mentaal welzijn. Meer informatie

Sanne De Wilde – ‘The Trilogy of Togetherness: Shine your O(e)IL’

Een onderzoek naar de destructieve impact van de olie-industrie in de Nigerdelta en ecologische ongelijkheid. Meer informatie

Split Collective – ‘Broken Paths’

Een multidisciplinair project van vier vrouwelijke fotografen met een onderzoeksgedreven aanpak verenigd in Split Collective: Nausikaä de Blaauw, Frederike Kijftenbelt, Maartje van Ringen en Simone Wenth. Zij geven met hun project een multimedia reflectie op de ecologische gevolgen van menselijk handelen in Białowieża Forest, een Natura 2000-gebied en door UNESCO beschermd oerbos. Meer informatie

© Split Collective, Broken-Paths, Bialowieza

Talentprijs – Eveline van Hamond – ‘Daar tussen de Zwarte Bergen’

Een beeldproject over het leven in afgelegen bergdorpen in Montenegro en een verdwijnende, zelfvoorzienende leefwijze. In deze bergdorpen leeft men nog volgens een eeuwenoude traditie, in nauwe verbondenheid met de natuur en het ritme van de seizoenen.

Financiële steun aan beeldmakers onmisbaar

Theo Bosboom: ‘Fotografen en beeldende verhalenvertellers kunnen ons een spiegel voorhouden door het belang en de urgentie om de natuur te beschermen te vatten in impactvolle beelden en projecten. Deze kosten vaak veel tijd en geld. Zonder financiële steun zouden deze projecten niet gerealiseerd kunnen worden. Met uitreiking van de beurzen maken we als Oog op de Natuur de uitvoering van deze projecten mogelijk die anders het licht niet zouden zien’.

Over Oog op de natuur

Stichting Oog op de Natuur, opgericht in 2019, is het fonds voor beeld met impact. De stichting steunt jaarlijks fotografen en multimediamakers financieel met beurzen om betekenisvolle projecten met een focus op natuur, duurzaamheid en maatschappelijke impact te realiseren. De stichting ziet beeld – en in het bijzonder fotografie – als een krachtig instrument om mensen bewust te maken van de schoonheid, de waarde en de kwetsbaarheid van de natuur en de rol die de mens daarin speelt. De stichting volgt de wens van Betty Kruit, moeder van een Nederlandse natuurfotograaf (Marius van der Sandt) die op 20-jarige leeftijd door een tragisch ongeval om het leven kwam. Na het overlijden van haar zoon richtte Betty zich op de begeleiding van jonge Nederlandse natuurfotografen. Oog op de Natuur zet met haar nalatenschap haar wens voort om fotografen van alle leeftijden financiële ondersteuning te bieden. Om haar werk ook op langere termijn te kunnen blijven doen is de stichting op zoek naar vrienden, partners en sponsoren (bedrijven en particulieren) die de stichting (financieel) willen steunen deze droom en missie nu en in de toekomst te verwezenlijken. Voor meer informatie https://oogopdenatuur.nl/steun-ons/