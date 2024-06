BredaPhoto in het teken van de reis

terug

Van oude industriële gebouwen en kerken, tot het ruige, nieuwe ontwikkelgebied ’t Zoet: BredaPhoto tovert dit najaar de stad Breda om tot een groot podium voor fotografie en videokunst. Meer dan zeven weken lang tonen internationale topfotografen zij aan zij met jonge talenten hun visie op het thema Journeys. De reis is een metafoor voor ontwikkelingen in het leven die alles op z’n kop kunnen zetten. Soms is dit een letterlijke fysieke reis, op zoek naar een nieuw thuis, vrijheid of simpelweg overleven, maar vaak ook psychologisch of spiritueel; een zoektocht naar je eigen identiteit of een nieuw levensdoel. Journeys brengt ruim 50 fotografen en kunstenaars bijeen die met hun verhalen bezoekers willen inspireren, misschien wel om zelf een nieuw pad in te slaan.

© Ioana Cirlig Zane

In coproductie met de Grote Kerk Breda zal in dit hart van de stad een site-specific solotentoonstelling te zien zijn van Rosângela Rennó, grande dame van de Braziliaanse kunst die in Nederland nog niet zo bekend is. Daar komt met dit festival ongetwijfeld verandering in. Mounir Raji brengt met zijn project Dreamland een ode aan het Marokko van zijn dromen. Hij vangt zijn tweede thuis in de kleuren van de late zomerzon en roept met zijn foto’s herinneringen op aan aan warm weerzien met zijn familie, oneindig buiten kunnen spelen en gevoelens van vrijheid, vertrouwen en hoop. Tina Farifteh neemt ons met haar nieuwste project Tina in Sexbierum via een indrukwekkende totaalervaring met video en lichtkunst mee op haar zoektocht naar een nieuw thuis in dit Friese dorp aan de Sedyk.

© Omar Victor Diop

Sakir Khader, winnaar van de Zilveren Camera, toont actueel werk waarin het leven en overleven van de inwoners van het door de oorlog getroffen Palestina centraal staan en waarin zijn persoonlijke betrokkenheid bij hen voelbaar is. Thana Faroq portretteert met How Shall We Greet The Sun sterke vrouwen die net als zij naar Nederland zijn gevlucht en hier met vallen en opstaan een nieuw thuis proberen op te bouwen. Omar Victor Diop kruipt voor zijn speelse serie Diaspora in de huid van historische Afrikaanse mensen die in Europa leefden en deel uitmaken van de Europese geschiedenis. Naast deze en vele andere professionele fotografen en kunstenaars toont BredaPhoto ook jonge talenten die nu nog studeren aan tien Europese kunstacademies.

© Tina Farifteh

Bijzondere samenwerkingen

Dit festival gaat BredaPhoto een aantal bijzondere samenwerkingen aan. Samen met fotografiepartner FOTODOK presenteert het festival Grounding — Stories of Migration in de StadsGalerij. Zeven in Nederland werkzame fotografen belichten in deze groepstentoonstelling het thema van eerste generatie migratie en het aarden in Nederland. In coproductie met Oxfam Novib en het Pathshala South Asia Media Institute toont BredaPhoto Take me to the river op ’t Zoet. Dit multimediaproject neemt ons mee naar de grote rivieren in de stroomgebieden van de Ganges, Brahmaputra en Meghna (GBM), die hun oorsprong vinden in de majestueuze Himalaya en uitmonden in de uitgestrekte Zee van Bengalen. Centraal staan de verhalen van mensen die wonen aan de oevers van deze machtige rivieren in Nepal en Bangladesh. Deze gemeenschappen leren voortdurend van de rivier, ze benutten de voordelen maar moeten zich tegelijkertijd aanpassen aan de ingrijpende gevolgen van klimaatverandering. Het Oekraïense collectief Ukrainian Photographies nam de uitnodiging aan om een voorstel te doen voor Journeys. Drie fotografen uit Oekraïne tonen samen in een presentatie op ‘t Zoet hoe het begrip ‘thuis’ verandert door de verschrikkingen van de oorlog in hun land. BredaPhoto is ook trots op het participatieproject In Getuigenis dat theatermaker Adelheid Roosen en beeldmaker Leendert Vooijce samen met 26 Bredanaars realiseren. Een diverse groep inwoners van de stad ging onder de bezielende leiding van Roosen en Vooijce in duo’s op zoek naar verbinding met ‘de ander’. De resultaten van deze reis zullen op het festival te zien zijn.

© Mounir Raji

Te zien van 13 september t/m 3 november 2024

Meer informatie

Bekijk ook deze items