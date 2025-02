Remko de Waal wint Zilveren Camera met foto Sifan Hassan

terug

Hilversum – Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Eppo Bruins heeft vanmiddag de Zilveren Camera 2024 uitgereikt aan Remko de Waal. De Waal won de prestigieuze prijs met zijn indrukwekkende foto ‘Op weg naar goud!’, waarop atlete Sifan Hassan te zien is tijdens de laatste kilometers van de Olympische marathon voor vrouwen in Parijs. Hassan veroverde goud en schreef geschiedenis als de eerste vrouw die medailles won op de 5000 meter, 10.000 meter én de marathon. De Waal ontving naast de Zilveren Camera-trofee ook een cheque van € 10.000. De Prijs voor Storytelling ging naar Çiğdem Yüksel met haar project ‘Je moest eens weten’, over de eerste generatie vrouwen uit Turkije in Nederland.

Foto: Eric Brinkhorst: Remko de Waal wint Zilveren Camera

met Eva de Vos en minister Eppo Bruins tijdens Awardshow Zilveren Camera

De jury prees de winnende foto van De Waal vanwege de spanning, emotie en uitputting die in het beeld samenkomen. Volgens de jury is ‘Op weg naar goud! meer dan een sportfoto: ‘het vertelt een groter verhaal over doorzettingsvermogen, menselijkheid en verbondenheid. Juryvoorzitter Eva de Vos licht toe: ‘Met deze foto laat De Waal zien hoe één beeld een compleet verhaal kan vertellen. De manier waarop licht en schaduw worden benut, versterkt de intensiteit van zowel de prestatie als de weg ernaartoe. Dit is een moment dat mensen zich over jaren nog zullen herinneren – en dat is precies waar een Zilveren Camera-winnaar aan moet voldoen.’

© Remko de Waal, Op weg naar goud! Winnaar Zilveren Camera 2024

Çiğdem Yüksel belicht onderbelichte geschiedenis

Met ‘Je moest eens weten’ maakt Çiğdem Yüksel volgens de jury een onderbelicht deel van onze geschiedenis zichtbaar. Ze slaat een brug tussen generaties en zet zich onvermoeibaar in voor een genuanceerdere maatschappelijke beeldvorming van moslima’s en onze nationale identiteit. Met haar respectvolle en toekomstgerichte aanpak geeft Yüksel mensen een stem. De combinatie van diepgaande interviews, een stevige onderzoeksbasis en de afwisseling tussen archiefmateriaal en actueel beeld versterken elkaar. Dit tilt het project uit boven individuele ervaringen en maakt de maatschappelijke relevantie van ‘Je moest eens weten’ des te indringender – een verhaal dat onder je huid kruipt. De tweede prijs ging naar Kadir van Lohuizen voor ‘Food for thought’ en de derde prijs naar Hester den Boer voor ‘Kamp Erika’.

Foto Eric Brinkhorst: Çiğdem Yüksel in gesprek met Wilfried de Jong na winnen van de Prijs voor Storytelling

© Çiğdem Yüksel Winnaar Prijs voor Storytelling – Je moest eens weten – De eerste generatie vrouwen uit Turkije in Nederland

Zilveren Camera

De Zilveren Camera is de grootste en belangrijkste journalistieke fotowedstrijd van Nederland en wordt sinds 1949 georganiseerd. De wedstrijd kent 11 categorieën, waarbij de genomineerde binnen elke categorie kans maken op de hoofdprijs, de Zilveren Camera. Naast de Prijs voor Storytelling selecteert de jury van de Publieksprijs tien foto’s uit de inzendingen die, naar haar oordeel, toegankelijk en aansprekend zijn voor een breed publiek. Tijdens de expositieperiode in Museum Hilversum kan het publiek stemmen op deze geselecteerde foto’s. De Publieksprijs, georganiseerd in samenwerking met Kamera Express, wordt uitgereikt aan het einde van de tentoonstelling, die te zien is in Museum Hilversum tot en met 13 april.

Pf Fotografie Magazine is de mediapartner van de Zilveren Camera

Bekijk ook deze items