Bram Janssen wint Zilveren Camera Publieksprijs

Fotograaf en videojournalist Bram Janssen heeft vanavond de Zilveren Camera Publieksprijs gewonnen met zijn indringende foto ‘Oleksii Yukov brengt de doden naar huis’. De prijs werd vanmiddag uitgereikt door voorzitter Remco Dolstra bij de opening van de Zilveren Camera-tentoonstelling in De Oostkerk in Middelburg.

De winnende foto toont de Oekraïense bodycollector Oleksii Yukov terwijl hij het lichaam van een Russische soldaat onderzoekt. De publieksjury omschrijft het beeld als ‘kippenvel opwekkend’ door de manier waarop Janssen de essentie van deze aangrijpende situatie invoelbaar maakt.

© Bram Janssen, Oleksii Yukov examines the body of a Russian soldiers he collected on the frontline in the Sloviansk region, Ukraine, Tuesday, Oct. 24, 2023. The 38-year-old martial arts instructor says he’s collected over 1,000 bodies since the full-scale invasion began two years ago, more than 580 of them Russians.

Bodycollector

Janssen, werkzaam als visueel journalist voor The Associated Press, richt zich op verhalen achter de frontlinie. ‘Een collega bracht het verhaal van Yukov onder de aandacht. Door de oorlog werd hij bodycollector, iemand die aan het front op zoek gaat naar gesneuvelde soldaten’, aldus Janssen. ‘Hij probeert hun identiteit te achterhalen zodat families hun verlies kunnen verwerken. Het is gevaarlijk werk, maar belangrijk.’

Nieuwe generatie fotografen

Volgens Dolstra laat de tentoonstelling dit jaar een opvallende verschuiving zien: ‘Er staat een nieuwe generatie fotografen op. We zien meer verdiepende verhalen, zowel groot als klein, en ook met andere invalshoeken. Waar we de afgelopen jaren letterlijk in de oorlog zaten, zien we nu meer op de verhalen eromheen. De foto van Bram Janssen is daar een treffend voorbeeld van.’

Publieksstemmen

De publieksjury, bestaande uit Hans Aarsman, Pelin Tatli en Randy Fokke, maakte een selectie uit de ingezonden foto’s. Vervolgens koos het publiek de winnaar. Janssen kreeg met zijn foto ruim 20% van de bijna 6.000 stemmen, en won daarmee overtuigend. De Publieksprijs is een initiatief van Zilveren Camera en wordt georganiseerd in samenwerking met Kamera Express en Museum Hilversum.

Breed palet aan verhalen

Andere genomineerden waren Remko de Waal, Marijn Fidder, Ramon van Flymen, Robin van Lonkhuijsen, Taco van der Eb, Nina Schollaardt en Tengbeh Kamara. Hun beelden variëren van politieke crises en natuurrampen tot intieme portretten en sportieve hoogtepunten. Allemaal visueel krachtig en journalistiek relevant.

