Pf #1 over de Zilveren Camera

Pf #1 van 2025 staat in het teken van de Zilveren Camera. We brengen portfolio’s van vier genomineerden. Nina Schollaardt, Bram Janssen, Hester den Boer en Jasper Doest. Tevens hebben we een interview met de juryvoorzitter Evan de vos, hoofd beeldredactie van het Parool. Verder brengen we uiteraard verassende debutanten.

In het eerste nummer van 2025 gaan we van start met nieuwe educatieve rubrieken: De Fotoschool, Beeldtaal, De opdracht, Merkidentiteit, en de bekende rubriek Dupho Fotograaf. We hebben weer de succesvolle columns Onder fotografen van Koos Breukel en Hedy van Erp en de Snelcursus van Jan Dirk van den Burg. En de nieuwe column Het Archief van Róman Kienjet. Qua techniek brengen we een test van de nieuwe Canon en in de nieuwe technische rubriek Beeldbewerking vertellen we alles over hoe je foto’s efficient kunt bewerken met Lightroom.

uit het redactioneel:

Getallen, prijzen en de schakel in de fotografie

Begin februari was er een presentatie in Pakhuis de Zwijger van het rapport Fotografie en de Cultuurmonitor, geschreven door Marc Prüst. Het is een rapport met veel getallen, die een indicatie geven hoe het veelkoppig monster met de naam ‘fotografie’ zich in het Nederlands cultuurlandschap vertoont. Want het bleek lastig de fotografie ergens onder te brengen. Is het kunst, is het media, creatieve industrie, vrijetijdsbesteding, of een middel om via sociale media met elkaar te communiceren? Fotografie is alles bij elkaar. Het is een ‘veelzijdige discipline’, lezen we. Ik stond verbaasd van de uiteenlopende getallen. Er zijn 42.000 fotografen werkzaam in Nederland, meer dan beeldend kunstenaars. En het aantal groeit nog steeds. Je leest ook dat slechts 38% van de werkzaamheden van een fotograaf declarabel zijn, dus menig fotograaf is dagelijks druk met verloren uren. Van alle fotografen zijn er slechts 2657 lid van hetzij Dupho of NVJ/NVF Dat is volgens mijn rekenmachine 6% van het totaal. Wat we al wisten: het aantal vrouwen neemt toe. Nog maar 43% is man en 57% is vrouw. Het onderwijs

In de zes Nederlandse fotomusea gaat er per jaar in het totaal ruim 49 miljoen om. Het Mondriaanfonds keerde in 2023 2,4 miljoen euro uit aan fotoprojecten. De postcode loterij schonk € 500.000, – aan de World Press Photo en het SoCu Fonds keerde € 473.375, – uit aan fotoprojecten. En Pictoright keerde ongeveer 5 miljoen uit aan fotografen. Om maar een paar getallen te noemen. Nederland geeft echt om fotografie. Het culturele landschap van de Nederlandse fotografie is groots en wijd vertakt, zo blijkt. In het rapport stond alleen geen woord over fototijdschriften. Dat is jammer want wij zijn een belangrijke schakel tussen fotografen, musea, galeries, curatoren en beeldredacteuren. Over de Zilveren Camera lezen we dat het ‘nog altijd een toonaangevende wedstrijd voor fotojournalisten en documentaire fotografen’ is. En daar gaat dit nummer over. We brengen een interview met Eva de Vos, de juryvoorzitter van dit jaar, die de betekenis van de winnende foto van Remko de Waal met de foto van Sifan Hassan duidt. Verder hebben we vier interessante portfolio’s, van Bram Janssen, Jasper Doest, Nina Schollaardt en Hester den Boer, allen uit de shortlist.

Verder hebben we hard gewerkt achter de schermen om onze trouwe lezers weer te verrassen met nieuwe educatieve rubrieken: Beeldtaal, de Meesterklas, de Opdracht, Merkidentiteit, en Beeldbewerking. Apparatuur en onze vaste Dupho rubriek keren natuurlijk weer terug. De columns Onder Fotografen en Snelcursus worden aangevuld met de column Het Archief. En vergeet niet de getalenteerde debutanten.

Pf Fotografie Magazine staat wederom het hele jaar klaar om jouw creatieve proces te ondersteunen met actuele informatie en inspiratie van professionals uit het vakgebied.

Coverfoto

Nina Schollaardt maakte de coverfoto. Zij portretteerde jongeren op kermissen door het hele land. Het viel haar op dat zij vaak hetzelfde gekleed waren en zich stoer voordoen. “Als jongeren op stap gaan, trekken ze ook kleding aan waaruit dezelfde smaak blijkt,” zegt ze in het interview met haar.

Had je nog geen abonnement en wil je dit nummer lezen?

