Sakir Khader wint de Zilveren Camera 

Hilversum – Vrijdag 16 februari heeft de Palestijns-Nederlandse documentaire fotograaf en filmmaker Sakir Khader de Zilveren Camera 2023 gewonnen met de indrukwekkende zwart-wit serie Het leven op de West Bank voor 7 oktober. Hij ontving de Zilveren Camera wisseltrofee en een cheque van € 10.000 uit handen van staatssecretaris Cultuur en Media, Fleur Gräper-van Koolwijk. De Prijs voor Storytelling ging naar Tina Farifteh met Kitten of Vluchteling? en de Paul Peters Fotoprijs is gewonnen door Nynke Brandsma met de serie Max. Alle winnende foto’s zijn te zien in de tentoonstelling de Zilveren Camera in Museum Hilversum.

© Sakir Khader, ZC2023, Het leven op de West-Bank voor 7 oktober

De jury koos dit jaar voor de serie Het leven op de Westbank voor 7 oktober als winnaar van de Zilveren Camera. Fotograaf Sakir Khader maakte deze serie het afgelopen jaar in Jenin, een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Volgens de jury zijn het stuk voor stuk sterke beelden, die je bijblijven en je raken. “De serie valt op door de fotografische kwaliteit en emotionele impact. Je ziet dat de fotograaf al langere tijd met dit onderwerp begaan is en contact weet te maken met de inwoners van de regio. Met deze serie wordt erop gewezen dat, terwijl de ogen sinds 7 oktober massaal op Gaza gericht zijn, de bewoners van de Westelijke Jordaanoever gedurende het gehele jaar óók onder hoogspanning hebben geleefd, met tragische gevolgen.”

© Tina Farifteh

Kitten of Vluchteling?

De Prijs voor Storytelling werd uitgereikt door de Hilversumse burgemeester Gerhard van den Top aan Tina Farifteh. Volgens de jury drukt ze de kijker in een korte documentaire op confronterende wijze met de neus op ongemakkelijke feiten. “Haar persoonlijke benadering maakt het universele voelbaar en raakt aan iets dat ons allemaal aangaat. Met ‘Kitten of Vluchteling?’ laat Farifteh ons opnieuw naar de werkelijkheid kijken: ze gaat de strijd aan met vooringenomen opinies, kantelt het beeld en zet de zaak op scherp.”

© Nynke Brandsma

Paul Peters Fotoprijs

De Paul Peters Fotoprijs, de prijs voor sociale fotografie, werd dit jaar uitgereikt door juryvoorzitter Nicole Segers aan Nynke Brandsma met de serie Max. Volgens de jury brengen de foto’s je dicht in zijn wereld. “De ogenschijnlijke keuze om buiten de maatschappelijk geaccepteerde normen je leven te leiden, los van rigide kaders, is zo overtuigend in beeld gebracht dat het aan het denken zet over de sociale verarming van onze maatschappij. Brandsma wil ons zonder oordeel laten kijken en de vraag stellen waarom deze afgebakende ideeën over hoe te leven er eigenlijk zijn, die norm van wat wordt gezien als succesvol en vervullend. Max onttrekt zich daaraan. Max is de nar. Max is vrij.”

Eddy van Wessel

Tijdens deze feestelijke awardshow waarin werd terug- en vooruitgekeken na 75 jaar Zilveren Camera was er een speciaal moment voor viervoudig Zilveren Camera winnaar Eddy van Wessel. Van Wessel won de Zilveren Camera in 2012, 2015, 2019 en 2022. Van Wessel kreeg door de staatssecretaris Cultuur en Media, Fleur Gräper-van Koolwijk een ridderorde opgespeld. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Eddy van Wessel krijgt een ridderorde © Rick Mandoeng

Publieksprijs

De tentoonstelling Zilveren Camera 2023 is van 17 februari tot en met 14 april te zien in Museum Hilversum. Ook dit jaar kan het publiek weer stemmen op de genomineerden voor de Zilveren Camera x Kamera Express Publieksprijs. De jury, bestaande uit Hans Aarsman (fotograaf en schrijver), Pelin Tatli (fotoredacteur ANP) en Jan Dirk van der Burg (fotograaf en voormalig Fotograaf de Vaderlands), selecteerde tien foto’s die het jaar in al haar hoogte- en dieptepunten vertegenwoordigen. Op zaterdag 13 april wordt de winnaar bekend gemaakt.