Zilveren Camera vernieuwt fotowedstrijd

Stichting De Zilveren Camera heeft de spelregels van de Zilveren Camera, dé Nederlandse wedstrijd voor fotojournalistiek en documentaire fotografie, vernieuwd. Vanaf 1 december kunnen fotografen hun beste werken inzenden. Remco Dolstra, voorzitter van de stichting: ‘Met een nieuwe categorie, verscherpte spelregels en een focus op kwaliteit benadrukken we de kracht van de Nederlandse fotojournalistiek.’

Eddy van Wessel, viervoudig winnaar van de Zilveren Camera, ontving begin dit jaar uit handen van staatssecretaris Fleur Gräper-van Koolwijk (Cultuur) de onderscheiding Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, als erkenning voor zijn werk als fotojournalist in conflict- en rampgebieden. Foto @Rick Mandoeng

Fotojournalistiek draait om het eerlijk en waarheidsgetrouw vastleggen van de werkelijkheid’, legt Dolstra uit. ‘Om deze geloofwaardigheid te waarborgen, zijn de regels aangescherpt.’ Foto’s die geënsceneerd zijn of gemaakt in opdracht van niet-journalistieke partijen, zoals bedrijfsfotografie, de rijksoverheid of NGO’s, vallen onder de strengere richtlijnen. Deze zijn uitgesloten in de categorieën Nieuws, maar mogen wel worden ingezonden in de categorieën Portret en Documentair.

Volledige series in beeld

De grootste verandering is dat er voortaan per categorie één genomineerde wordt geselecteerd. Deze foto of serie vertegenwoordigt de categorie en laat een originele blik zien op een belangrijk onderwerp van het afgelopen jaar. ‘Fotografen kunnen tien foto’s per serie insturen’, voegt hij daaraan toe. ‘Hier staat tegenover dat alle series volledig getoond worden in zowel de tentoonstelling als het jaarboek, waardoor de verhalen die fotografen vertellen beter tot hun recht komen.’

Sociaal

Bij de elf categorieën is er een opvallende nieuwkomer: Sociaal. Deze categorie richt zich op nieuwswaardige verhalen die maatschappelijke kwesties belichten, zoals armoede, ongelijkheid en hoopvolle oplossingen. ‘We vinden het jammer dat de Paul Peters Fotoprijs als aparte prijs stopt. Maar we zijn blij dat we op deze manier het gedachtegoed achter deze prijs een blijvende plek kunnen geven. Bij de Zilveren Camera hoort wat ons betreft ook het ruimte geven aan nieuwswaardige verhalen die echt iets betekenen voor de samenleving.’

Doe mee en laat je zien!

De Zilveren Camera nodigt fotografen uit om in december hun beste foto’s en storytelling-producties in te sturen. Op de website van de stichting staat meer informatie over de nieuwe opzet en de categorieën. Fotografen kunnen zich aanmelden voor een onlinebijeenkomst op maandag 2 december om 20.00 uur. De shortlist wordt op 21 januari bekendgemaakt, en de winnaars van de Zilveren Camera en de Prijs voor Storytelling op 14 februari.

